勞動部全台第三「AI人才培訓據點」 落腳台南

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與財團法人資訊工業策進會合作，在台南官田舉辦啟動儀式，宣布於成大附工成立「AI產業人才培訓據點」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部成立全台第三個AI產業人才培訓據點，落腳台南！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與財團法人資訊工業策進會合作，8月5日在官田舉辦啟動儀式，宣布於成大附工成立「AI產業人才培訓據點」，9月16起將陸續開辦四梯次AI課程。



啟動儀式勞動部勞動力發展署簡任技正陳輝國、雲嘉南分署長劉邦棟、資策會主任張育誠、台南市勞工局長王鑫基，及知名大廠精誠資訊、前沿科技等業界代表及各大院校、工商團體等均出席，雲嘉南分署長劉邦棟也現場體驗AI智慧家居，用語音控制家電。



雲嘉南分署長劉邦棟表示，全球產業邁向AI化，我國正積極培育AI人才，這是勞動部繼台中、高雄後，在全台成立的第三個AI產業人才培訓據點，將開設以就業為導向的AI課程，新據點近期預計培育120名產業所需AI人才。



劉邦棟說，據點啟用營運後，將陸續開設4班AI課程，9月16日將率先開辦「AI智慧系統整合應用人才就業養成班」失業者職前班，課程內容包括人工智慧、Java核心技術、Android AI行動APP開發、雲端、巨量資料應用等，將補助至少8成以上費用，近日公告後可上台灣就業通網站查詢報名。



資策會主任張育誠表示，資策會是一個有歷史、有品牌及有品質的機構，以往擁有許多辦理訓練課程的經驗，這次將設計出符合現今職場所需的AI課程，培養AI人才應用到各個產業。以往這類型的訓練，都需遠赴外地受訓，此次在勞動部勞動力發展署跨部會協調下，終於能在雲嘉南地區開設，後續資策會將調查地區產業特性及需求後，持續開設2班職前及1班在職者職業訓練課程，機會難得，請有需求的民眾關注「台灣就業通」或雲嘉南分署網站資訊，或電洽(06)6985945轉分機1401至1403洽詢。