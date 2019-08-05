打響台南紅龍果名聲　黃偉哲接見全國紅龍果冠軍蔡永順

▲台南青農蔡永順，勇奪「全國紅龍果優質果品評鑑」紅肉組冠軍，與新市區農會總幹事李妍樺，持冠軍紅龍果拜會台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南青農蔡永順，勇奪「全國紅龍果優質果品評鑑」紅肉組冠軍，替專門產出高優質農特產品的台南市再添一頁光輝，新市區農會總幹事李妍樺8月5日與蔡永順，持冠軍紅龍果拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲對這位台南女婿讚不絕口，感謝他為台南紅龍果打響知名度。

台中出生在台北長大的42歲蔡永順，原本在台北從事捷運軌道測量工作，5年前因為老婆想回老家生活，兩人選擇落腳於台南新市區，跟著務農世家的岳父學習種植鳳梨，農業技術快速的累積，遇到問題時也常至台南區農業改良場請教專家，並積極參與新農人課程與其它農友交流。

蔡永順也到善化區向洪國勝老先生學習製作培養EM菌的技術，整座農場就是他的紅龍果實驗室，不同的熟度、日照都是他調整試驗的參數，經過兩、三年的摸索，紅龍果品質也愈趨穩定。

蔡永順表示，冠軍紅龍果特色是以益生菌代替化學農藥及肥料，目前已取得有機轉型期的驗證，為了讓養份集中，堅持一株只留一顆果實，產量其實並不算多，但果實特大，未參加比賽前，他的紅龍果就供不應求，不刻意追求產量，把品質顧好，客戶自然會「呷好逗相報」訂單愈來愈多。

黃偉哲感謝蔡永順為台南紅龍果打響知名度，並指示農業局規畫方案行銷冠軍紅龍果，要讓全國及海外看見台南優質農產。