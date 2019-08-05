全球首個異構融腦晶片！中國「天機芯」登上國際雜誌《Nature》封面

▲「天機芯」登上國際期刊《Nature》封面。（圖／翻攝清華大學（中國），下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

中國清華大學研製出的「天機芯」1日登上全球頂尖國際期刊《Nature》的封面。據悉，這款晶片是世界第一個「異構融合」的腦晶片，除了可支援脈衝神經網路以外，同時也可支援人工神經網路，引起美國科技界高度關注。

據新華社報導，清華大學類腦計算研究中心教授施路平的團隊團隊近日發布，《面向人工通用智能的異構天機芯片架構》，該論文中指出，「天機芯」是一款新型人工智慧（AI）晶片，把人工通用智能的兩個主要研究方向，包括「計算機科學」和「神經科學」這兩種方法集中到一個平台，可同時支援機器學習演算法和現有類腦計算演算法。

此外，在國際期刊《Nature》的報導中指出，研究人員用「自動行駛自行車系統」驗證這一融合芯片的處理能力。據悉，搭載該芯片的自動行駛自行車展現出平衡、動態感知、目標探測、跟踪、自動避障、過障、語音理解、自主決策等功能，這也顯示出，大陸在AI發展上的重大突破。

▲天機芯片單片（左）、5x5陣列擴展板（右）。

「天機芯」的研發引起美國高度關注，美國《麻省理工學院技術評論》發表文章指出，「天機芯」在無人駕駛的自行車上進行實驗，顯示中國在晶片領域的專業能力日漸增長，以及旨在優化人工智慧演算法的全新晶元設計方法的價值。

另外，美國《紐約時報》指出，搭載了人工智慧晶片「天機芯」後，可能是「最接近自主思考的無人駕駛自行車」。報導內容中提到，該項目使用新型晶片後，實現了更高水平的人工智慧，希望這樣的晶片能在未來幫助當前無法做到的機器自動化水平。

美國知名研究機構斯克里普斯研究所（TSRI）的專家埃里克·托波爾表示，「天機芯」的研發，以及搭載在無人駕駛自行車上的實驗，成功展現了這種結合機器學習、類腦演算法的「混合設計」，更記錄了人工智慧發展過程中的重要時刻。