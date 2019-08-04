今夏不可錯過的美味　台南酪梨農業產業文化活動盛大展開

▲台南市大內區公所舉辦「酪夏幸福有梨真好」活動，市長黃偉哲與大內區長李賢村一起揭開填裝滿滿酪梨沙拉的幸福活力寶盒，開啟活動序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

現正是酪梨盛產期，為推廣酪梨，台南市大內區公所於8月4日舉辦大內區酪梨農業產業文化活動「酪夏幸福有梨真好」活動，展售各式農特產品，市長黃偉哲親臨會場為大內農產品推廣活動加油打氣，與大內區長李賢村一起揭開填裝滿滿酪梨沙拉的幸福活力寶盒，開啟活動序幕。

另因正值父親節前的假日，黃偉哲市長亦親自頒獎予今年大內區模範父親當選人，盼市民都能度過溫馨的父親節。





黃偉哲市長表示，酪梨果肉富含非常珍貴的營養及維生素，如維他命A、B1、B2、B6、C、E、鐵、菸鹼酸、葉酸、鎂等，在健康當道的現今，酪梨更是重要的營養來源，糖分低、能量高，不含膽固醇，所含植物性脂肪易於消化，相當適合各年齡層的人食用，非常值得推薦給大家。市府全力支持推動南市農產品銷售，希望各地朋友都能支持本土優質農產品。



大內區農特產豐富，地理位置佳，擁有「甜美之鄉」美譽，透過舉辦活動及宣傳行銷，與在地產業、文化、觀光的資源整合，希能帶動地方城市觀光文化發展及國際交流，目前正是酪梨盛產期，誠摯的邀請各地朋友一起來大內品嚐酪梨的好味道。