　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

今夏不可錯過的美味　台南酪梨農業產業文化活動盛大展開

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市大內區公所舉辦「酪夏幸福有梨真好」活動，市長黃偉哲與大內區長李賢村一起揭開填裝滿滿酪梨沙拉的幸福活力寶盒，開啟活動序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市大內區公所舉辦「酪夏幸福有梨真好」活動，市長黃偉哲與大內區長李賢村一起揭開填裝滿滿酪梨沙拉的幸福活力寶盒，開啟活動序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

現正是酪梨盛產期，為推廣酪梨，台南市大內區公所於8月4日舉辦大內區酪梨農業產業文化活動「酪夏幸福有梨真好」活動，展售各式農特產品，市長黃偉哲親臨會場為大內農產品推廣活動加油打氣，與大內區長李賢村一起揭開填裝滿滿酪梨沙拉的幸福活力寶盒，開啟活動序幕。

另因正值父親節前的假日，黃偉哲市長亦親自頒獎予今年大內區模範父親當選人，盼市民都能度過溫馨的父親節。

▲台南市大內區公所舉辦「酪夏幸福有梨真好」活動，市長黃偉哲與大內區長李賢村一起揭開填裝滿滿酪梨沙拉的幸福活力寶盒，開啟活動序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，酪梨果肉富含非常珍貴的營養及維生素，如維他命A、B1、B2、B6、C、E、鐵、菸鹼酸、葉酸、鎂等，在健康當道的現今，酪梨更是重要的營養來源，糖分低、能量高，不含膽固醇，所含植物性脂肪易於消化，相當適合各年齡層的人食用，非常值得推薦給大家。市府全力支持推動南市農產品銷售，希望各地朋友都能支持本土優質農產品。

大內區農特產豐富，地理位置佳，擁有「甜美之鄉」美譽，透過舉辦活動及宣傳行銷，與在地產業、文化、觀光的資源整合，希能帶動地方城市觀光文化發展及國際交流，目前正是酪梨盛產期，誠摯的邀請各地朋友一起來大內品嚐酪梨的好味道。

ET快訊
泰國公開賽／周天成化解4個冠軍點　3局逆轉奪冠！
女友16歲妹趴沙發！他「後面騎上」抱上床強X　瞎喊：是在玩
賴琳恩出門「不穿好衣服」大腿全看光　網驚：喝愛玉最好穿這樣

關鍵字：美味,台南,酪梨,文化活動

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

走失小男童聽不懂中文只會哭！　警助約旦籍父親深夜找到兒

花蓮兒少展現自我！「夢想天空」K歌大賽唱出好聲音

韓國瑜桃園拜宮廟　楊梅警友贈新「仙」飲品慰勉執勤警

今夏不可錯過的美味　台南酪梨農業產業文化活動盛大展開

普天宮超威！7天牽24條紅線　鄭宏輝化身月老幫找「竹科太太」

魔術師女團「Magic Beauties」演出　大小朋友歡笑聲不斷

2020選戰起跑　民進黨台南市黨部各區區主任就位

台南大灣陳厝宗譜歷時30年　父親節前夕溫馨出爐

2019新竹縣模範父親出爐　16位好爸爸共聚獲獎

利用未成年少年充當車手　台東警破獲網路購物詐騙集團

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

回家發現床上5隻奶貓翻肚甜睡！他傻眼完默默收編

2個月「飲食+重訓」菜單全公開 他狂減10%體脂變身魔鬼筋肉人

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

王力宏《好聲音》太欣賞男選手！　強制讓3位導師全轉身...一看都傻了XD

到哪都要看！她邊游泳邊追劇　抬頭捷1小時...網驚：高高手！

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

國道擋鳴笛救護車近2分鐘遭狂叭 駕駛疑「切不出去」警：吊銷駕照

走失小男童聽不懂中文只會哭！　警助約旦籍父親深夜找到兒

花蓮兒少展現自我！「夢想天空」K歌大賽唱出好聲音

韓國瑜桃園拜宮廟　楊梅警友贈新「仙」飲品慰勉執勤警

今夏不可錯過的美味　台南酪梨農業產業文化活動盛大展開

普天宮超威！7天牽24條紅線　鄭宏輝化身月老幫找「竹科太太」

魔術師女團「Magic Beauties」演出　大小朋友歡笑聲不斷

2020選戰起跑　民進黨台南市黨部各區區主任就位

台南大灣陳厝宗譜歷時30年　父親節前夕溫馨出爐

2019新竹縣模範父親出爐　16位好爸爸共聚獲獎

利用未成年少年充當車手　台東警破獲網路購物詐騙集團

不斷更新／U12冠軍戰　中華戰日本

大逆轉！　關智斌「等了16年紅館開唱」…圓夢幕後原因網泣：世界真有奇蹟

影／摩鐵大揭密》求婚、慶生百元唱歌開趴！　實材隔音好「比KTV乾淨」

走失小男童聽不懂中文只會哭！　警助約旦籍父親深夜找到兒

花蓮兒少展現自我！「夢想天空」K歌大賽唱出好聲音

韓國瑜桃園拜宮廟　楊梅警友贈新「仙」飲品慰勉執勤警

不斷更新／高國輝二壘安打先馳得點　5局富邦1：1桃猿

孩子常發呆？醫揭恐是「兒童型癲癇」...舔嘴＆噘嘴＝警訊

最近性格越來越怪…他默默從9樓陽台跳下　太太目擊一切抱兒哭斷腸

泰國公開賽／周天成化解4個冠軍點　3局逆轉奪冠！

地方熱門新聞

興仁公園韓粉擺攤！車主勸導遭嗆

桃園最美韓粉　陸配姐妹現身挺韓

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回..

桃園龍舟划進美國　首度征戰就拿..

兼母職20餘年　 93歲歐日昇..

善化警取締闖紅燈等違規57件

台南東山區發現男浮屍

波蘭美聲與台灣歌謠　巨城聽天籟

金曲歌王謝銘祐同台獻唱

新北兒童藝術節　道路交通管制

桃園74名模範父親　接受各界表..

老父抽血「驗出鎮定劑」！他氣炸..

小馬聯盟世界賽　中華少棒19比..

更多熱門

相關新聞

台南大灣陳厝宗譜歷時30年溫馨出爐

前後撰著歷時長達30年才完成的《臺南大灣陳厝宗譜》，撰著人大灣陳姓宗親會秘書陳宏田，8月4日爸爸節前夕，呈給高齡87歲的父親當父親節禮物，同時也提送成果給大灣陳姓宗親會，由會長陳式輝、副會長陳炳煌、陳永祥、常監陳瑞元等人代表接受，場面溫馨。

台南東山區發現男浮屍

台南幼犬遭虐上下顎斷、頭部見骨

嘉南大圳發現男浮屍　後腦疑刀傷

23歲重機兒過彎自撞亡　母哭提國賠控護欄害命

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

男每天灌4瓶麥香紅…健檢報告曝

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

唐綺陽2019下半年工作運大公開！

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」

小嫻剪耳下1cm激短髮！

23歲重機兒過彎自撞亡　母哭提國賠控護欄害命

德州槍擊前「小男孩衝賣場」狂吼：有人要開槍！

新北男邀12歲少女「病房激戰SOD」下場曝光

即／台中親親戲院驚傳隨機砍人

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

保全擋人車可罰6000　社區群組崩潰

高雄女13歲當媽：想跟他結婚　18歲爸下場揭曉

獨／林昶佐8月低調帶黃捷赴美募款

更多

最夯影音

更多

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

回家發現床上5隻奶貓翻肚甜睡！他傻眼完默默收編

2個月「飲食+重訓」菜單全公開 他狂減10%體脂變身魔鬼筋肉人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面