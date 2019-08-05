惡龍烏金尋寶趣　台南大內官田輕旅行　

▲台南市大內、官田區公所首度合作推出跨區輕旅行「惡龍尋烏金寶藏」活動，由市長黃偉哲擔任活動代言人，歡迎大家來報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市大內、官田區公所首度合作推出跨區輕旅行「惡龍尋烏金寶藏」活動，8月5日舉辦記者會，由市長黃偉哲擔任活動代言人，黃偉哲指出，推動國民旅遊是既定政策，尤其面對中國大陸的自由行觀光客減少，更要推動建立特色遊程，結合各區旅遊特色，提升可看性。





黃偉哲市長表示，台南海邊有西港、七股、佳里連成旅遊帶；而山區也有官田、大內連成旅遊帶，兩邊的物產可以互補，如大內的酪梨籽麵、官田的菱角，還有大內二溪的桂花釀，這些東西可以搭配成套，吃酪梨籽麵配菱角，再以桂花釀做甜點，非常有特色。黃偉哲強調，推動跨區的產業合作以及旅遊合作，推薦給國內外民眾，是市府積極努力的目標。

活動由創意十足的二溪國小舞蹈表演揭開序幕，現場設置農特產品展示、二溪國小自製桂花釀體驗、官田烏金菱炭文創商品展示等，民眾都能在遊程中親自體驗。





主辦的大內區公所及官田區公所表示，大內區與官田區毗鄰，遊程規劃走訪兩區特色景點。大內區因曾文溪流域經過，兩旁白堊山景形成特殊私房秘境，二溪月世界疊彩山的蒼茫景致，好像蜿蜒於地表的一條巨龍；此外，亦串聯網美最愛的龍貓公車站彩繪村打卡景點、二溪國小自製桂花釀體驗、曲溪自然教室黃梔染布DIY等，結合導覽、DIY體驗及在地美食品嘗；在官田區的部分，則是將於官田菱炭生活工廠製作菱殼炭水耕盆栽、菱殼炭吸附包，寓教於樂，將環境永續的概念藉由輕旅行傳遞給每一位遊客。



活動共2梯次，分別為8月25日（日）及9月28日（六），兩梯次優惠價分別第一梯次每人190元（原價1150元），第二梯次每人320元（原價1300元），每梯次限額40名，將於8月6日上午9時起開放線上報名（採網路報名），意者可於周一至周五上午9時至12時、下午1時至5時洽詢，活動專線（06）5761001，更多遊程資訊，詳見大內區公所及官田區公所網頁。