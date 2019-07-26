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第10屆金漫獎入圍名單公布！「武俠大師」游龍輝獲特別貢獻獎

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▲▼ 第10屆金漫獎入圍名單公布！「武俠大師」游龍輝獲特別貢獻獎。（圖左／游龍輝提供；圖右／取自博客來）

▲第10屆金漫獎入圍名單公布！「武俠大師」游龍輝獲特別貢獻獎。（圖左／游龍輝提供；圖右／取自博客來

記者林育綾／台北報導

文化部舉辦第10屆金漫獎入圍名單於今（7/26）日揭曉，本屆總計有102件作品參賽，經評審委員審查後，共有24件作品脫穎而出！而「特別貢獻獎」則頒發給「武俠大師」游龍輝老師，評審團表示，游老師是1960年代台灣最具影響力的武俠漫畫家之一，從現今的角度來看，游龍輝老師當時的劇畫風格，媲美許多同時代的日本知名漫畫家，加上華人世界特有的武俠題材，放在世界漫畫發展史的脈絡裡，可視為具代表性的早期台灣風格。

另在其他獎項，金漫獎評審團認為，本屆「單元漫畫獎」參賽作品表現亮眼，參賽作品風格相當多元，技法與畫風亦是百花齊放，充分展現漫畫作為敘事形式之無限潛力。

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「新人獎」的參賽作品題材多樣性，可見到未受市場影響、完全表達作者的初心。兒童漫畫作品貼近讀者年齡，所傳達科普內容不僅須兼顧故事趣味性、豐富性，還須考量如何將知識包裝成生動流暢的故事，對作者及編輯團隊皆是不容易的挑戰。

此屆「少女漫畫獎」的參賽作品呈現活潑與豐富的創作能量，圖畫技術的水準也讓人眼睛一亮。「少年漫畫」作品則展現出趣味性，讓讀者可隨著情節起伏融入故事內容，有了全新的閱讀體驗。

「青年漫畫獎」的參賽作品呈現題材的多元性，包含了職場、情感、人文甚至是信仰，不過仍可看出多數內容的共通點聚焦於人生歷練。在風格多樣不易評斷高低的情況下，人物的演出是否能帶動讀者共鳴，或許會成為最終得獎作品出線的關鍵。

而「漫畫編輯獎」的入選作品均具有可看性及深度，呈現編輯在輔助作者、題材的規劃、資料取材、人事調度、市場定位，美編印刷多面性的專業素養。今年「跨域應用獎」的作品則漸趨成熟樣貌，除了異業結合外，也運用各種新技術於影音作品上，評審認為表現令人感動。

文化部表示，金漫獎在今年邁入了第10屆，為了積極推動台灣漫畫產業發展，除了設立首座「漫畫基地」並於今年1月正式營運外，漫畫輔導金政策也進入第2年，針對原創漫畫的內容開發、跨域發展及行銷提供補助，希望讓漫畫創作者能安心創作。本屆金漫獎總獎金共計195萬元，各類獎項得獎者僅1名，競爭十分激烈，得獎名單將於9月25日頒獎典禮公布。

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關鍵字：金漫獎,台灣漫畫,原創漫畫,台灣原創漫畫,文化部,漫畫家,漫畫

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