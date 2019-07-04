立院三讀《政治檔案條例》　拒移歸國家檔案可罰500萬

▲景美人權文化園區仁愛樓看守所。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

為落實轉型正義，並兼顧檔案當事人隱私規定需要，立法院臨時會4日三讀通過《政治檔案條例》，明確規定政黨、附隨組織討或黨營機構拒絕將審定之政治檔案移歸為國家檔案者，處新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰；毀棄、損壞、隱匿的方式或致不堪用者，則處5年以下有期徒刑。

促進轉型正義條例民國106年12月27日公布施行，其中明訂政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案者，應通報促轉會，經促轉會審定者，移歸為國家檔案。立法院司法及法制委員會今年5月審查政治檔案條例草案時，國民黨團主張全數條文保留進行協商，經召委段宜康裁示送黨團協商。民進黨團也將《政治檔案條例》草案列入本次臨時會之討論議案中。

立法院長蘇嘉全4日上午召開黨團協商，原有行政院函請審議、民進黨立委尤美女及林俊憲、時代力量立委林昶佐所提4版本，不過會中蘇嘉全宣布尤美女、林俊憲及林昶佐提案版本撤回，因此討論國發會檔案局協商建議條文。

三讀條文明定，政治檔案係指由政府機關（構 ）、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，自民國34年8月15日起至81年11月6日止，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件，已裁撤機關（構 ）之檔案亦適用之。

三讀條文規定，政治檔案之徵集、整理、保存及開放應用事項，由國家發展委員會檔案管理局辦理之；政治檔案之研究 、出版、展示及教育推廣等事項，則由文化部會同相關機關辦理之。

條文也規定，政治檔案於保密期限屆滿或解密條件成就時，自動解除機密；保密逾30年仍列機密等級者，原移轉機關（構）敘明有保義務之法規依據外，視為解除機密。

條文明定，政黨、附隨組織或黨營機構拒絕將審定之政治檔案移歸為國家檔案者，處新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰；毀棄、損壞、隱匿由政府機關（構）、政黨、附隨組織或黨營機構所保管之文書、圖畫、物品者或致不堪用者，則處5年以下有期徒刑。

▼政治檔案條例草案，國民黨抗議高喊「拚經濟無能 搞鬥爭罪行」。（圖／記者屠惠剛攝）

