心結未解？跟郭台銘仍未聯絡上　韓國瑜：在他語音信箱留言…

記者李唯甄、賴君欣、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前表示「希望吳敦義主席能夠出面整合這些不一樣、或是有可能離開的重要黨員同志」，擔心「郭柯王」結盟之情不言而喻。韓國瑜5日受訪時被問到和郭台銘目前狀況如何？韓國瑜坦言「目前還在等郭董回應」，自己也再一次打電話、並且「在語音信箱留言」。

▲韓國瑜至今仍未聯絡上郭台銘。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）

韓國瑜從國民黨總統初選民調勝出，拿下2020大選入場券，而他在民調出爐後的第一時間，就想盡辦法跟「大哥」郭台銘聯繫，卻始終聯絡不上，郭台銘的幕僚也透露兩人之間「有心結」。韓國瑜4日在高雄參加餐會時，表示「如果黨中央出面，對黨內一些有影響力的重量級人士來說，會有感召作用」，擔心「郭柯王」結盟之情不言而喻。

▲韓國瑜表示，已在郭台銘的語音信箱留言。（圖/記者賴君欣攝）

韓國瑜5日上午突然新增受訪行程，並再次喊話，希望國民黨主席吳敦義能出面整合、團結黨內部，但媒體問他目前和郭台銘狀況如何？韓國瑜坦言「現在還在等郭台銘董事長的回應，但是我已經再一次去打電話，也在語音信箱留言」。

另外，堅持參選到底的王金平日前已回絕擔任韓國瑜副手，媒體問韓國瑜是否會跟王金平約見面？韓國瑜說，兩人已經連續見了好幾次，如果有可能的話，也會再安排拜會王院長。