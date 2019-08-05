「總統連署暫停不是句點！」 郭台銘全國粉絲見面會：看電影、喝下午茶

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘初選落敗後動向未明，後援會老虎軍團自發性在全台募集脫黨參選連署書，4日晚間宣布連署活動暫停，但聲明提及「期待下階段開始」引發聯想。郭台銘核心幕僚劉宥彤5日受訪時回應，連署是民間自發性活動，郭台銘沒有實際介入，她也透露8月中將舉辦「郭台銘粉絲見面會」，但活動細節仍在發想中。

老虎軍團4日在臉書粉專刊登郭台銘親筆信，寫到「親愛的老虎軍團兄弟姐妹們：諸位的儘心儘力、不離不棄，台銘永遠銘感五內」，隨後，粉絲團便宣布，由於此次活動已獲得郭台銘的回應，連署於4日晚上24時止，暫時告一段落。

▲粉絲連署支持選總統，郭台銘正面回應首度曝光。（圖／翻攝自郭台銘粉絲老虎軍團臉書）

對此，劉宥彤回應，郭台銘出國兩個多禮拜期間，知道在台灣還有很多像老虎軍團等支持者發起連署活動，也非常感謝支持他的朋友們，所以親筆寫信，各自轉交給各個社團，謝謝支持他的民眾，所有的心意他都收到了。

對於老虎軍團聲明中提到「暫時停止連署並非結束，而是期待下一個階段的開始」，劉宥彤說，不管支持者做哪些事情，都屬於民間自發性的，我們從頭倒尾並沒有實際的介入，我想這些事情都是民間支持者在想的。

針對日前透露郭台銘將舉辦粉絲見面一事，劉宥彤表示，預計將在8月中後舉辦，至於活動內容可能會不只有一種形式，包括一起看電影、一起喝下午茶等，目前都還在發想中。

劉宥彤說，考量到支持者眾多，想要參與的人也很多，也要體諒支持者遍佈在台灣各地，因此到底要舉辦多少場、在哪些地方、用什麼形式等，可能要因地制宜、因時制宜，可能還需要一點時間規劃，細節會陸續公布。

▲劉宥彤。（圖／記者徐斌慎攝）

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