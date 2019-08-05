陸客自由行喊卡　韓國瑜秀數據：1年200億　下半年沒有了「影響很大」





▲韓國瑜接受網路節目訪問。（圖／翻攝自YAHOO！TV彭博士（彭啟明）觀風向節目影片）

記者袁茵／綜合報導

大陸官方日前發布禁令，限制47個城市的陸客來台自由行，引發社會關注。高雄市長韓國瑜5日接受網路節目訪問時提到，兩岸交流一定要和平繁榮，沒有必要在心裡製造假想敵。他也鄭重呼籲大陸當局，不要把民進黨當成所有台灣人，相信大部分台灣人都是很善良的，如果把所有觀光切斷，這對兩岸交流不是好事情。

韓國瑜5日和高雄市副市長李四川一同接受網路節目「YAHOO！TV彭博士（彭啟明）觀風向」訪問，關於該如何因應陸客來台自由行被限制的問題。韓國瑜說，最主要還是要先認清一個問題，那就是外國、外地來台灣觀光的旅客有多少人？

韓國瑜說他手邊有一張數據，「陸客在2018年來台灣將近有270萬人，佔整體台灣的觀光將近四分之一，百分之二十四，那每個觀光客來台灣玩5天到6天大概要花4萬塊新台幣，也就是說直接所花的錢大概佔200億左右。所以這個現在一停，下半年沒有了，這個影響很大！」

韓國瑜提到，根據數據統計損失200億元，可是「這個錢如果進到我們台灣整個經濟市場，會造成多大影響？」他舉例，餐廳老闆要接待觀光客，老闆前一天就要準備買雞、鴨、蔬菜和水果，那這些錢到了蔬菜水果農民手上，農民就會去買肥料，肥料商又要去找運輸業到工廠載貨，這樣就會去找司機，「所以這個錢是循環的！」

「每一塊錢從外地進到台灣這個經濟體系，是在循環的！」韓國瑜強調，現在這筆錢不進來了，就沒有辦法循環，所以「我覺得號稱是200億，造成的循環效果大概5倍，差不多1000億以上。」

韓國瑜呼籲，「兩岸之間交流一定要和平繁榮，我們沒有必要自己在心裡製造一個假想敵，造成兩岸之間動盪不安。另外我也是鄭重呼籲中國大陸當局，不要把民進黨當作整個台灣人，大部分台灣人是善良的，大部分台灣人是希望和平的，大部分台灣人是希望經濟發展、教育良好的！現在如果因為政治問題，把這些觀光客一刀切下、切斷，這對兩岸交流絕對不是好事，我覺得對觀光產業造成很大影響，對兩岸之間的互動和來往也不是一件好事。」