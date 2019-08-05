上任7個月鋪了200條路！韓國瑜嘆：高雄路面5千個洞搞得跟非洲一樣

▲韓國瑜、李四川接受YAHOO TV專訪。（圖／翻攝YAHOO TV，下同）



記者呂欣玫／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後積極推動「路平專案」，卻傳出不少民怨，對此，韓國瑜5日受訪時表示，現在已經是2019年了，路面還有將近5000個洞，「怎麼搞得像非洲一樣？」因此上任將近7個月以來鋪了快200條的路，連續幾場豪大雨路面上沒有洞，這就代表有嚴格要求施工品質。

韓國瑜上任後積極鋪路，卻不斷傳出民眾抱怨「一條路一個月內鋪2次」、「路剛鋪好就出現坑洞」等情形，引發外界質疑是否為施工品質不佳，有安全疑慮。

對此，韓國瑜接受「YAHOO！TV「彭博士（彭啟明）觀風向」專訪時表示，去年823大雨之後，不光是水災災情慘重，路面上還有將近5000個洞，「現在已經是2019年了，怎麼搞得像非洲一樣，一場豪雨會有那麼多的洞？」所以鋪路、清溝、清衛生下水道非常重要，將近7個月以來撲了快200條的路，連續幾場豪大雨路面上沒有洞，這就代表有嚴格要求施工的品質。

另外，針對高雄副市長李四川遭質疑「路平專案」規劃差，日前還在高雄市議會上被民進黨議員不斷批評與追問，韓國瑜為他抱屈表示，高雄市政團隊從早到晚做得那麼辛苦，也都跟議員解釋過了，議員也懂了，但到了議會還要罵，李四川是覺得自己被冤枉了，因為他是實實在在做事情。

韓國瑜接著稱讚李四川對於路平專案的貢獻，他指出，一上任就跟副市長李四川交換意見，整個專案都是李四川在督工，還做了很多技巧上的改善，要求所有的施工全程錄影，「這個就很厲害了，你看那個秦朝兵馬俑過了2000年還站在那裡，兵馬俑裡面都有工匠的名字，也就是將來出事就找你這個工匠，所以李四川這招非常厲害」，萬一發生偷工減料，施工品質不良，就調錄影帶來看，同樣的錢、同樣的預算、同樣的人力、同樣的都市，做起來可以達到不同的效果。