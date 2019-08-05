造勢被嗆「亡國佬」　韓國瑜連喊5次：2萬9998人支持我怎不報？

記者李唯甄、賴君欣、洪正達／高雄報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜3日到桃園走訪拜廟，遭到兩名自稱中國大陸遊客的民眾比「倒讚」，大嗆「亡國佬」；對此，韓國瑜受訪表示，「造勢場上大約有3萬人，其中有2萬9998人強力支持韓國瑜」，要特定黑韓的媒體報導一下另外2萬多人的聲音，「我覺得這才是公平」。

▲陸客夫妻站在韓粉人潮中比倒讚抗議。（圖／記者沈繼昌攝）

韓國瑜3日前往桃園景福宮參拜，現場擠滿熱情支持者，頻頻揮舞國旗吶喊「韓國瑜凍蒜」，其中卻有一男一女、兩名自稱大陸遊客的民眾狂比「倒讚」，還嗆聲「看看香港吧！亡國佬！中國人受到的苦難，就是你們台灣未來的命運，你們再這樣下去，是葬送了你們自己！」。

▲韓國瑜強調5次人數，「另外2萬9998人的聲音怎不報？」。（圖/記者賴君欣攝）

事隔兩天，韓國瑜5日受訪時被問到此事，先是當場反問記者「前幾天造勢場總共有多少人出席？」、「大概有多少人？」，眼看記者一時答不出，韓國瑜還要求「你們打開看嘛」，接著自己回答「大概有3萬人」。

「3萬人裡面，2萬9998人、2萬9998人，他們的聲音跟他們的想法，是不是有關的媒體要注意一下？」，韓國瑜表示，特定的媒體黑韓習慣了，所以一定會找到一兩個（不同）的聲音，但旁邊2萬9千多人的聲音好像完全看不見，這是公平嗎？

「我再說一遍，3萬人有2萬9998人強力支持韓國瑜，中間突然冒出兩個不同的聲音，被這麼誇大的報導，能不能夠請這些特定的媒體報導一下2萬9998人的聲音，我覺得這才是公平，對不對？」。