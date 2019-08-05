► 影／「郭柯王」結盟未說死　王金平：共識為台灣前途努力

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘是否脫黨參選動向未明，日前先後密會前立法院長王金平，並與台北市長柯文哲通電話，「郭柯王」結盟的傳聞不斷。對此，王金平5日回應，自己也難以評估，「目前都是假設性問題，還沒有成形」，媒體追問是否會往三人合作的方向前進，王金平則沒有說死，表示他與郭台銘的共識，就是一起為台灣的前途共同努力。

王金平5日應網友要求，揮毫「齊心共榮逆增上緣」的下聯致贈網友。會前受訪時，被問到日前與郭台銘會面，兩人是否有談合作，王金平說，上星期六我們有見過面，兩個人相談甚歡，我們的共識就是「一起為台灣的前途來共同打拚」，媒體追問是用什麼方式打拚、是否談到選舉上的合作？王金平則說「那就沒有進一步談了。」

面對郭台銘動向未明、以及柯文哲即將組黨，黨內整合問題浮上檯面。韓國瑜4日鬆口向黨主席吳敦義喊話，期待吳敦義能出面整合「不一樣的、極有可能離開的黨員同志」，他認為如果是黨主席出面整合，效果會更好。

媒體詢問韓國瑜口中「有可能離開的黨員同志」是否指的就是王金平。王金平表示，指的是誰不知道，「如果是我的話，我想當時初選之前我諸多的建議，他一樣也都沒有採納，未來也看起來也沒有什麼好再跟他建議。」

▲王金平揮毫「齊心共榮逆增上緣」的下聯致贈網友。（圖／記者屠惠剛攝）

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