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「六合夜市並不熱鬧」！陳芳明返鄉見商家鐵門深鎖　直批韓國瑜：顯然膨風了

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陳芳明。（圖／翻攝自陳芳明臉書）

▲陳芳明回高雄卻見到商家鐵門深鎖，他深夜發文感慨，「謠傳許久的發大財城市，果然還是停留在謠言裡。」（資料照／翻攝自陳芳明臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜喊出「發大財」口號，而剛上任期間也確實讓高雄的觀光人次創下新高，商機也讓不少人期待。然而，自上任後，韓國瑜對先前許下的承諾頻頻跳票，近日更是傳出不少知名店家關門大吉。對此，同事高雄人的知名作家陳芳明4日晚間在臉書發文感慨，「我以為高雄非常熱鬧，卻與我的想像完全不同。高雄市長顯然有些膨風了。」

陳芳明表示，高雄市他的故鄉，但3日晚間投宿在捷運美麗島站附近的旅館時，卻讓他見到想像不到的場景，「謠傳許久的發大財城市，果然還是停留在謠言裡。」他提到，他以為高雄非常熱鬧，但卻與他想像完全不同，捷運站裡許多店家拉下鐵門，「六合夜市也並不熱鬧。不僅沒有看到陸客，也沒有看到其他觀光客。」

陳芳明還提到，也許因為自己是突襲檢查，不能視為標準答案，「但是從任何一個街口來看，高雄市長顯然有些膨風了。」他還是希望高雄能夠發大財，但並不希望市長一直夸夸其言，「高雄一直都很美麗，市長卻在高雄美術館內高喊發大財。可不可以讓高雄安靜一點，讓風景可以繼續美麗。」

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關鍵字：陳芳明,韓國瑜,高雄,膨風,六合夜市

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