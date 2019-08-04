郭、柯熱線？　柯文哲回答超曖昧：不需洩漏什麼

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

鴻海創辦人郭台銘外傳已跟台北市長柯文哲見面，結論是婉拒入黨，但仍想以無黨籍參選2020總統。對此，郭台銘辦公室證實兩人有通電話，而柯文哲在4日拜訪板橋天德宮時受訪時表示，「不需要跟人家洩漏什麼」、「不要把每天的事情跟外界揭露」，不過也證實雙方幕僚時常聯繫。

郭台銘辦公室3日證實郭台銘也與柯文哲通過電話，是郭守正與蔡壁如通電話，兩人有講了一下會不會碰面，蔡壁如把電話給了市長，郭守正交給郭台銘，雙方打了個招呼，「郭董說柯市長最近新聞很多，柯市長說但新聞你比較大」。

郭台銘辦公室指出，雙方講了幾句，郭台銘禮貌性說有機會再拜訪，柯文哲說再看看時間，接著郭台銘承諾柯文哲組黨成立大會當天會送花祝賀表達心意，但還有其他的事應該不會去；雙方通話時間很短，沒有特別其他內容，目前雙方幕僚沒有見面的安排，也沒有聊到任何相關參選事宜。

柯文哲4日被問到兩人在電話中講了什麼？他表示，「真實的人生，哪裡需要大老闆對大老闆講話，每天都幕僚窸窸窣窣，不一定要老闆見面，每天幕僚在跟我會報，都知道雙方的狀況」。

媒體追問，為什麼避談雙方講電話的事，柯文哲強調，「不需要跟人家洩漏什麼」，小英的人也會窸窸窣窣，郭守正跟蔡壁如常常會發賴。

至於蔡壁如有把電話有交給他嗎？柯文哲仍避談，僅說「不要把每天的事情跟外界揭露，大家對台灣的前途都有感到憂心，這也是事實，至於說要合作，這也不是講一句話就解決掉」。

對於郭辦揭露通話的內容，柯文哲表示，「不需要去⋯⋯很多東西」，底下的人每天talk，小英的人也有保持聯絡，這也是事實，至於要怎麼做再說。