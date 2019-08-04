找郭台銘金援？　柯文哲：組黨還是會用便宜的方式選舉

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／新北報導

台北市長柯文哲宣布組黨「台灣民眾黨」，外界盛傳郭台銘、柯文哲、前立法院長王金平將合作，為政壇投下原子彈。柯文哲4日被問到是否會找郭台銘金援，柯文哲表示，就算組黨還是會用便宜的方式選舉。

外界認為，郭台銘選總統、王金平選副總統，並與柯文哲合作，將是非常強的組合，柯文哲表示，他的人生哲學，每個人自己都是自己對大的敵人，就賽局理論來講，通常單一選區，只有第一名、第二名，第三名很快就邊緣化，我們在年初的立委補選就是很典型的模型，當第三方一直播會被鞭人話，就是討厭民進黨、國民黨的力量一直撐在那裡，走到今天這個地步怎麼辦，那另外一回事，我們也常在反省，如果重來應該怎麼會，小英應該怎麼做。

對於郭台銘、王金平見面對你來說是加分還扣分？「要見面就見面，為什麼一定要扯到我呢？」相信這場選舉後，台灣政治版圖一定會改組，中國歷史上，三國演義只有那一次，純粹從數學模型來講，三角不是穩定的結構，就賽局理論，兩集還是比較穩定的結構，台灣今天會走到這個局面，很多當事人也許每天晚上要自我反省。

有傳言說柯文哲先讓郭台銘當選，下次自己再當總統，對此，柯文哲表示，像我這種有看過生離死別很多的人，常常講說「做一任啊，下一任換你」這種話，都聽一聽就算了，該怎麼做就怎麼做，如果每個人都把名利擺這麼重，那台灣未來不會更好。

會邀請郭台銘入黨嗎？柯文哲表示，不會去邀請人家一定要來參加怎麼黨，不要不相信真的是吃便黨，說要不要先登記，黨綱、黨章到現在都沒寫好，歷然史還是蠻偶然，邀請誰入黨那個以後再講，

至於會不會找郭台銘金援，柯文哲表示，這就是他會驕傲的地方，可以摸索出一套，不要很花錢的政治，過去要花幾億，雙方為了選舉已經在掉錢，每個都是幾億幾億，五十萬就打到現在，如果改善台灣的政治文化，一定要讓不花錢的選舉建立，相信將來就算組黨，還是會用很便宜的方式去運作，這個模式可以成功，台灣政治才有改善可能。

談到未來立委提名將攻入新潮流選區的傳聞，柯文哲表示，他看不順眼薪酬流，但是「新潮流我一定要提名把它幹掉，也沒有到那種程度」。