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郭台銘、柯文哲通話密謀2020合體？　最新談話內容曝光

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圖、文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名失利後，脫黨參選的傳聞在政壇喧囂塵上。據了解，郭台銘在回國後，第一時間除了親自向前立法院長王金平請益，商討政壇情勢外，也非常關注台北市長柯文哲組黨的訊息，並一度曾致電給柯，表達拜會意願。郭陣營今（3日）證實，二人確實有通過電話，但強調絕無談及選舉相關議題。

據了解，郭台銘長子郭守正致電給台北市政府顧問蔡璧如，表達郭董希望與柯碰面，二人隨後將電話轉交給郭、柯本人，雙方才接上線；在寒暄幾句後，郭立刻表達希望敲定時間拜訪，但目前還尚未確定碰面日期，已引起外界無限想像。

對於是否會與郭台銘密會，柯文哲今晚出席活動時表示，「現在電子的時代哪需要見面，打電話就好」、「幕僚打得比較多」，至於二人談了什麼，他說「其實沒有特別必要去講什麼」。

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤證實，雙方確實有通過電話，郭董在電話中提到「柯市長最近新聞很多」，柯則妙回「但新聞你比較大」，雙方講了幾句後，郭禮貌性表達「希望有機會再拜訪」，柯也回「再看看時間」，最後郭並說，柯組黨成立大會當天，他會送個花籃祝賀，但人應該不會到場，還有其他行程。

劉宥彤強調，二人通話的內容，絕沒有提及郭台銘是否參與台灣民眾黨等相關話題，也沒有任何相關參選事宜。


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關鍵字：鏡週刊,郭台銘,柯文哲,2020總統大選

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