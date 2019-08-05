職場負能量退散！插畫家馬克人氣新作　命中上班族心中最軟的一塊

▲人氣插畫家馬克以過來人的經驗提點年輕人莫忘初衷，「做喜歡的事，回心中的甘」。（圖／茶裏王提供，下同）

消費中心／綜合報導

上班族的厭世心聲，網路插畫家馬克最懂！向來擅以幽默揶揄的方式勾勒職場社畜實境的馬克，長達11年來持續不懈的創作能量，為他累積了85萬粉絲的超高人氣。近期馬克延伸茶裏王新廣告影片，將職場常見的3大議題「靠關係」、「放棄」與「選擇」3大命題化為新作，招招命中上班族心中最軟的一塊。馬克本人也對這幾年台灣職場生態的遽變很有感，並以過來人的經驗提點年輕人莫忘初衷，唯有持續「做喜歡的事，回心中的甘」才是站穩時代浪潮的基石。

樂見職場多元化 讓「沒關係」的年輕人只要「不放棄」也能被看見

長江後浪推前浪，過去也曾是職場新鮮人、菜鳥插畫家的馬克，如今一轉眼過了11個年頭，自己成了中堅世代，也觀察到職場價值的改變。因此，馬克嘗試調整自己的創作主題，甚至為了強化兩個不同世代的溝通，增加了主管視角、新生代上班族等角色，像這次在「靠關係」、「放棄」這兩個主題來說，就帶有新舊世代對話的意味，希望透過創作發揮影響力，悄悄拉近「上班族與上司的距離」，陪伴上班族試著先從「換位思考」開始消弭對立，找出一套更符合現代、貼近真實的職場生存法則。

馬克認為，成功的定義已隨時代改變，社會上出現多元的工作型態，就業環境也鼓勵年輕人發揮創意、適才適所，加上網路浪潮、斜槓時代興起，讓有熱情的年輕人能發展多元專長而更有機會去追求自己的夢想。為此他相當慶幸自己年輕時，曾為了夢想拿出勇氣衝一波，毅然決然地離開本業，投入自己真心喜愛的畫畫工作，儘管得和別人過著不一樣的生活，也始終不放棄才有今日的成績，因此他勉勵年輕人，即使無法「靠關係」，只要「不放棄」，都有機會在自己專屬的舞台閃閃發亮。

工作並非單行道！一路享受自己的所有選擇 就是一件很棒的事情

「工作不只一種樣貌，人生不只一種味道」，馬克相當欣賞這句茶裏王新廣告中的Slogan，他相當認同廣告中所呈現的觀點，並非只有挑戰主流價值才是成功的途徑，若能與主流價值擦出不同火花，勢必更精彩！當然這一切的「選擇」，重點還是在於你要先樂在其中，並為自己的選擇負責。馬克想提醒年輕世代，發揮所長之餘，別忘了尊敬仍在主流價值中持續打拼的中世代，因為職場價值觀沒有誰對誰錯，有方向都是好的。

另外，馬克認為，追求財富穩定與選擇自己喜歡的事並不對立。在他看來，先專心做喜歡的事並努力達成目標最要緊，因為這過程中所累積的實力，或許都會在將來為自己帶來更大的財富。馬克也建議年輕人，不必急著對未來下定論，人生並非選擇了某條路，就不能半途轉向，只要一路享受自己的所有選擇，那就是一件很棒的事情。

長期陪伴上班族的茶裏王，透過約100秒的新廣告支持職場新世代，鼓勵年輕人勇敢選擇做自己喜歡的事情，盡情在工作過程中，努力「做喜歡的事，回心中的甘」。就像馬克不斷強調：「職場是熱情與態度的總和」，工作與生活同等重要，如果只為了他人眼光而活，即使獲得榮耀與財富也容易迷失自己，反而是那些投身自己興趣，享受「最好也最壞的時代」並堅持下去的人，總有一天能體會回甘的滋味。