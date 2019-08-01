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專為網紅而生　Canon G7 X Mark III、G5 X Mark II來了

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▲▼Canon推出兩款主打影音新世代的兩款高畫質類單眼相機。（圖／Canon提供）

▲Canon推出兩款主打影音新世代的兩款高畫質類單眼相機。（圖／Canon提供）

記者邱倢芯／綜合報導

YouTuber等影音創作者的市場日益擴大，相機大廠Canon 就推出了主打影音新世代的兩款高畫質類單眼相機，「直播神器PowerShot G7 X Mark III」及「圈粉神機 PowerShot G5 X Mark II」，即日起正式在台開賣；希望讓相機成為IG網紅、部落客、Vlogger、Youtuber 的得力助手。

兩款相機皆主打體積輕巧易上手，讓影音創作者可以不限地點隨時可輕鬆拍攝作品；二款均搭載全新1吋層疊式CMOS影像感測器及最新DIGIC 8第八代影像處理器，錄影性能和連拍功能大幅提升，讓使用者輕鬆拍攝高畫質的細膩影像及4K無裁切超高畫質短片(30p)之拍攝，實現更高拍攝速度及高ISO感光度。

值得注意的是，PowerShot G7 X Mark III相機可支援YouTube直播串流服務，讓創作者可以不用為了直播得放下相機改換手機；再者，創作者直播也可以不再受限於手機畫質，透過相機便能與粉絲做最直接的互動。

而PowerShot G5 X Mark II則是專為進階攝影愛好者而設計的口袋型大光圈類單眼相機，配備最新研發24-120mm f/1.8-2.8超大光圏5倍光學變焦鏡頭、每秒 30 張超高速 RAW 連拍及彈出式電子觀景器，帶來方便易用的操作體驗及高畫質影像。

▲▼Canon推出兩款主打影音新世代的兩款高畫質類單眼相機。（圖／Canon提供）

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關鍵字：網紅,YouTuber,IG,部落客,Vlogger

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