師大附中畢業舞會！驚見OOO伸進裙底狂掃...4學妹爆怒　他低聲求饒：對不起

▲賴姓學長利用學校舉辦畢業舞會時，趁亂混入偷拍裙底風光。（圖／記者趙永博攝）

記者戴若涵／台北報導

全國知名高中師大附中3月舉辦畢業舞會，同時也開放校友共襄盛舉，沒想到一名25歲的賴姓男校友見到學妹們精心打扮出席，竟起邪念將手機裝在自拍棒上，偷拍4名學妹的裙底風光。台北地方法院依照3個妨害秘密罪，判他有期徒刑10月，緩刑4年，可上訴。

根據判決書，師大附中3月8日晚間舉辦畢業舞會，開放校友返校參加同歡，賴男見到學妹們盛裝打扮，竟藉機將手機裝在自拍棒上，開啟錄影功能後，流連穿梭在人潮眾多的川堂間，還大幅度地左右擺動，下上掃射，結果被4名學弟抓包，找來學校教官質問，隨後報警處理。

賴男坦承偷拍，事件爆發時還被對媒體鏡頭小聲說：「對不起」，但4名受害女學生仍決定提告，檢方依妨害秘密罪將他起訴。

台北地方法院審理後，審酌其中一名受害女學生的家長已與賴男達成和解並撤告，而賴男坦承犯罪也無前科，態度尚可，依3個妨害秘密罪判他有期徒刑10年，緩刑4年，須接受2場法治教育課程，全案仍可上訴。

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