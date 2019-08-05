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桃園4.6億停車場「立中柱就破」！民眾看洞傻眼…市府回應讓網怒了

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記者鄒鎮宇／桃園報導

桃園中壢區「自強多目標立體停車場」耗資4.6億元打造，營運一個多月後被投訴，機車停車位柏油面只要機車立中柱就會被挖起，另外，人行道也出現破損，讓民眾投訴連連。對此，市府交通局指出，承包商將會進行修繕責任，柏油被機車刨起的主要原因是機車漏油導致。

中壢自強多目標立體停車場7月開始正式收費啟用，花費6.4億元並耗時兩年，外表為3棟建築相連，A、B兩棟分別做為警局自強派出所及是市立圖書館分布，C棟則為停車場主體，光一樓就有325個機車停車格，2至6樓設有314個汽車停車格。

▲▼桃園4.6億停車場「立中柱就破」！民眾看洞傻眼…市府回應讓網怒了（圖／東森新聞）

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▲市議員謝美英認為施工品質有問題。（圖／東森新聞）

「來！各位看一下」，市議員謝美英表示，居民看到新蓋好的公共設施的確很開心，但才使用一個月就發現許多缺失，如派出所前的人行道高低落差約10公分，讓老人家行經時摔倒，送醫縫了好幾針；另外，停車場的路燈也不會亮。

最誇張的是，當民眾將機車立中柱時，機車停車場的柏油鋪面便會被刨起，新蓋好的停車場地面都是坑，「整排放眼望去，整排都是」。有民眾看了也說，「有點扯，就覺得自己好像在挖洞啊，可能好像沒壓實吧」。

▲▼桃園4.6億停車場「立中柱就破」！民眾看洞傻眼…市府回應讓網怒了（圖／東森新聞）

▲▼市府交通局表示，機車漏油才導致柏油容易被刨起。（圖／東森新聞）

▲▼桃園4.6億停車場「立中柱就破」！民眾看洞傻眼…市府回應讓網怒了（圖／東森新聞）

對此，市府交通局停車管科科長魏光譽表示，人行道的損壞是廠商為了裝修室內，將車輛開到人行道上，超過可以負荷的重量所致，，廠商將會進行修繕；另外，機車停車格柏油受損的原因，「據我們了解，是有一些機車有漏油的現象」，未來將會加上鐵板，避免再有坑洞發生。但是，室外的機車停車場卻沒有發生類似情況，讓人不免質疑。

網友看完解釋紛紛留言，「每台都漏油喔？！哇靠好扯，去參加扯鈴比賽好了」、「絕對要查，花這麼多錢，廠商要負責」、「我書讀的不多，沒想到桃園人那麼窮，每台機車都會漏油」、「快用泡麵補」、「沒有夯實，柏油太軟」。

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關鍵字：桃園,停車場,中柱,破洞,自強多目標立體停車場,中壢

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