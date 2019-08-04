她戰勝乳癌一家3人看海慶祝　「岩壁崩塌」被擊中當場死亡

▲葛藍德海灘附近的岩壁崩塌。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國南加州一處海灘周邊的岩壁2日發生崩塌意外，造成3名女子死亡。3人原本其實是為了慶祝其中1名女子戰勝乳癌，才決定出遊慶祝，怎料她們卻被砂岩擊中，最後不幸身亡，她們的配偶、孩子與其他親屬都非常錯愕。

《美聯社》報導，35歲的克拉夫（Anne Clave）與65歲的母親戴維斯（Julie Davis, 65）原本開心外出，慶祝年齡未被公布的阿姨考克斯（Elizabeth Cox）從乳癌病情恢復，同時欣賞葛藍德海灘（Grandview Beach）美景。克拉夫與媽媽被好幾噸重的砂岩打中後，兩人在醫院過世，大病初癒的考克斯則當場死亡。

事發後，葛藍德海灘一度關閉，直到3日才開放。恩西尼塔斯（Encinitas）救生隊長賈爾斯（Larry Giles）說明，1名救生隊員被派到坍塌區附近，那裡仍可見黃色警戒布條。有人在旁邊的岩石放上鮮花致哀。

佩柏汀（Jim Pepperdine）是住在海邊附近的居民，岩壁崩塌後，他看到急救人員與救生員來到現場，試圖在碎片中找出罹難者與傷者。當局表示，隨著海水侵蝕砂岩底部，海邊懸崖崩塌的情況不算罕見；多年來，也有其他人因為類似事故受傷或死亡。