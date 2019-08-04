沿每條走道掃射！德州21歲槍手「血洗客滿沃爾瑪」　開學季採購成惡夢

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪超市當地時間3日遭槍手血洗，一名21歲男子手持外型似AK-47步槍的長槍，沿著一排排貨架間的走道掃射，造成20人死亡及26人受傷，包括一名僅4個月大的嬰兒。兇嫌克魯休斯（Patrick Crusius）來自達拉斯，是一名白人至上主義者，犯案前幾小才在推特上宣稱反對種族混血，支持「把他們送回去」。

《太陽報》報導，身穿黑色襯衫和卡其褲的克魯休斯在當地時間近上午11點時衝進沃爾瑪前門，對著所有正為即將開學的孩子採買各種物品的家庭開槍。羅德里格斯（Miguel Rodriguez）當時正在超市裡幫他7歲的兒子買玩具，沒想到突然聽見槍響。他描述，「槍手憤怒的開始向每個人開槍，一條走道接著一條走道。」

▲ 克魯休斯戴著耳機或護耳器，持槍走進超市。（圖／翻攝自推特）

警方發言人戈麥斯（Robert Gomez）說明，槍擊案發生時，沃爾瑪正處於客滿狀態，「裡面有1000至3000人，包括超市員工。很多人都在進行開學前的購物，所以槍擊發生的時候，超市裡已經人滿為患。」

目擊者凡妮莎（Vanessa）正要走進沃爾瑪時便聽見槍聲，將其形容為「煙火聲，非常響亮的煙火。你可以聽到接連不斷的『砰砰』聲。」另一名目擊者霍爾金（Rey Holgin）表示，他正要進入超市時聽到至少10聲槍響，還看到至少2人持槍。

警方最初表示，這起案件的槍手不只1人，但後來證實僅克魯休斯犯案；聯邦調查局（FBI）正調查這起案件是否屬仇恨犯罪。相關當局指出，德州將主導這場訴訟，正考慮以謀殺罪判處死刑。

▼ 案發當時超市人滿為患，人們躲在桌子下。（圖／路透）