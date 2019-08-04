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快訊／24小時內第二起！美國俄亥俄州半夜槍響傳7死　至少10人傷

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▲▼ 美國俄亥俄州3日晚間傳出槍響，外傳至少10人中彈。（圖／翻攝自推特）

▲美國爆發德州大規模槍案後不久，俄亥俄州不到24小時再度傳出槍響，外傳至少10人中彈，還不清楚受傷程度。（圖／翻攝自推特）

記者丁維瑀／綜合報導

美國俄亥俄州代頓（Dayton）一處藝術與娛樂區域當地時間4日凌晨傳來槍響，數名目擊者看見許多人受傷。根據社群媒體上的消息，至少10人受傷。不過官方則尚未釋出傷亡報告。

據了解，警方與醫護人員已趕到現場，這起事件發生在當地時間4日凌晨1時左右；警方接獲通報，俄亥俄州奧勒岡地區（Oregon District）傳來槍響。一名嫌犯隨後被逮捕，事件則造成至少10人受傷。

德州一家沃爾瑪賣場3日才發生無差別槍擊案，造成至少20死、26傷。俄亥俄州代頓不到24小時又傳來槍響，該地區平時充滿藝術氣息，附近有許多夜店、藝廊以及餐廳。

《代頓每日新聞報》（Dayton Daily News）報導，當地警方認為可能有7人死亡，警方正在找尋第二名可能的槍手，推估對方或許躲在周邊的深色車內。不過，7人死亡的數字尚未獲得證實。

俄亥俄州當地電視台WHIO-TV指出，有7人死亡。另一名目擊者則形容，在Ned Peppers酒吧外面聽到多次槍聲，路上有躺著不動的人。

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