快訊／24小時內第二起！美國俄亥俄州半夜槍響傳7死　至少10人傷

▲美國爆發德州大規模槍案後不久,俄亥俄州不到24小時再度傳出槍響,外傳至少10人中彈,還不清楚受傷程度。(圖/翻攝自推特)



記者丁維瑀/綜合報導

美國俄亥俄州代頓(Dayton)一處藝術與娛樂區域當地時間4日凌晨傳來槍響,數名目擊者看見許多人受傷。根據社群媒體上的消息,至少10人受傷。不過官方則尚未釋出傷亡報告。

據了解,警方與醫護人員已趕到現場,這起事件發生在當地時間4日凌晨1時左右;警方接獲通報,俄亥俄州奧勒岡地區(Oregon District)傳來槍響。一名嫌犯隨後被逮捕,事件則造成至少10人受傷。

德州一家沃爾瑪賣場3日才發生無差別槍擊案,造成至少20死、26傷。俄亥俄州代頓不到24小時又傳來槍響,該地區平時充滿藝術氣息,附近有許多夜店、藝廊以及餐廳。

《代頓每日新聞報》(Dayton Daily News)報導,當地警方認為可能有7人死亡,警方正在找尋第二名可能的槍手,推估對方或許躲在周邊的深色車內。不過,7人死亡的數字尚未獲得證實。

俄亥俄州當地電視台WHIO-TV指出,有7人死亡。另一名目擊者則形容,在Ned Peppers酒吧外面聽到多次槍聲,路上有躺著不動的人。

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi