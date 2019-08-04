德州賣場爆槍擊血洗…百人躲貨櫃保命　FBI展開境內恐怖主義調查

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州沃爾瑪賣場大規模槍擊案迄今造成20人死亡。時間拉回事發當下，當時21歲的槍手見人就開槍掃射，而賣場員工則是緊急引導上百名客人至後方的鐵貨櫃藏身避難，以免再與槍手起正面衝突。最新消息指出，調查人員稍早已開始與槍手展開對話，且聯邦調查局（FBI）已針對此案展開國內恐怖主義調查。

▲ 槍手克魯休斯持槍進入賣場的畫面，被監視器給捕捉下來。（圖／翻攝自推特）

▲ 事發後，當局立刻派員趕抵現場。（圖／路透）

綜合CNN等外媒報導，現年21歲的槍手克魯休斯（Patrick Crusius）當時身著深色上衣、迷彩褲，戴著耳機、手持疑似AK-47長槍進入賣場，隨機朝人群開槍掃射。目擊者朗恩（Kianna Long）提到，當時耳邊傳來的陣陣槍響讓現場氣氛變得相當緊張，逼得她想找個地方藏身，隨後在店員的指引之下，躲到賣場後方的貨櫃裡頭保命，強調當時逃命的群眾可能有上百人。

目前當局已逮捕槍手克魯休斯，根據稍早消息，調查人員已與他展開對話，以便釐清犯案動機及事件始末，但嫌犯目前尚未被正式起訴。

▲ 現場民眾躲在遮蔽物中，希望可以逃過槍林彈雨。（圖／路透，下同）

此外，根據一名掌握最新調查進度的知情人士消息，聯邦調查局已針對此案展開國內恐怖主義調查，與州調查同步進行中，並由德州當局主導相關行動。據瞭解，目前聯邦調查局正從其他地方調撥資源，處於待命狀態，一旦州政府提出相關要求，將會立即提供相關協助。

只不過，克魯休斯曾在匿名論壇《4Chan》發表宣言，譴責拉丁裔人士和科技自動化造成的失業問題，還提到白人至上主義以及紐西蘭基督城的清真寺槍擊事件。談及此事，當地警察局長艾倫（Greg Allen）坦言，這起事件很有可能被歸類為「蓄意謀殺」與「仇恨犯罪」。

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