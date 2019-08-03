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傳見柯文哲「拒入台民黨」　郭辦說話了！郭台銘「參選計畫」曝光

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▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲外傳郭柯會，郭台銘婉拒入黨。（合成圖／ETtoday資料照）

記者許力方、徐政璿／綜合報導

國民黨初選結束，前鴻海董事長郭台銘動向成為各界關注焦點，外傳他返台後2日已率先和台北市長柯文哲會面，且不會加入台灣民眾黨，隔天又馬上安排與前立法院長王金平會面。郭台銘辦公室否認「郭柯會」，更表示「老朋友任何時間見面都很正常」，目前為止郭台銘沒有規劃要參選。

郭台銘返國同一天，柯文哲組黨，據知情人士指出，郭台銘回台了解國政狀況後，於2日和柯文哲見面，三方勢力若結合強功2020大選，將位政壇投下超級震撼彈，一舉一動都備受各界關注。不過媒體報導，郭柯會時，郭台銘就婉拒入黨，並稱仍想以無黨籍參選2020總統。

柯文哲3日則整天都在苗栗參訪，被追問是否會跟郭台銘、王金平組成「鐵三角」，他說「這種事等發生再說」，不排除可能性，也沒有正面回應是否已和郭台銘聯繫上，只說交給幕僚去處理。

▲▼ 支不支持韓國瑜選總統！王金平答：國民黨要團結　下秒比讚這樣說 。（圖／記者楊均典翻攝）

▲外傳會面柯文哲後，郭台銘隨即安排見王金平 。（圖／資料照）

郭柯會後，郭台銘馬上安排3日上午和王金平會談，就現況互相交換意見。由於郭台銘和王金平都沒有媒體公開行程，針對「郭王會」的消息，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，「幕僚沒聽說，老朋友任何時間見面都很正常」，不需要透過旁人，並再三強調，郭台銘3日沒有公開行程也無記者會。

劉宥彤進一步澄清，郭台銘與柯文哲「沒有見面」，目前為止都無規劃參選等事宜。另外有媒體來電說確認「郭王會」已經結束，但細節內容目前沒有更進一步訊息，也沒有對外說明的公開行程。

知情人士表示，「郭柯配」不一定代表兩人一定要搭配參選，可能以不同形式合作參選2020，若郭台銘點頭參選，柯陣營規劃由柯文哲主導空戰，郭台銘循國民黨初選模式強化陸戰。郭台銘若脫黨參選，恐衝擊到國民黨選情，屆時念茲在茲的「中華民國」恐因此而分裂，是他陷入長考的原因。

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