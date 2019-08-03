議員大預言「柯文哲跳下來選」前提　黃國昌覬覦2022台北市長

▲桃園市議員王浩宇預言柯文哲「跳下來選」的前提。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選局勢越來越混沌不明，不僅藍綠兩大陣營都有分裂隱憂，柯文哲與郭台銘的動向也備受矚目，另外第三勢力的時代力量也出現路線之爭。桃園市議員王浩宇就在臉書對柯文哲、郭台銘與黃國昌的未來動作進行「大預言」引發網友的討論。

王浩宇預測表示，柯文哲組黨，不選總統，但會支持郭台銘、王金平的組合，創造第三勢力的合作空間，柯文哲會繼續當市長，但是換到3~4個國會席次、一年5000萬政黨補助款及2024年的總統門票。

王浩宇還預言，除非郭台銘不選，柯文哲才會跳下來選衝政黨票，黃國昌、徐永明就算不加入台灣民眾黨，也會實質支持柯文哲，不可能表態支持蔡英文，黃國昌不敢選汐止，2022覬覦台北市長位置。

▲王浩宇大膽在臉書上提出5點預言，預測柯文哲宇黃國昌的動向。（圖／翻攝自王浩宇臉書）



網友在王浩宇的臉書上回應表示，「柯文哲哪來的3-5席？除非挖時代的牆角」、「時代泡沫了，就不必討論了，先關心還有沒有弊案，畢竟民進黨開火了」、「這麼狂！都讓你破梗講光了~如果日後您預測的都成真，再來追問您把小叮噹的時光機藏在哪」、「黃國昌連立委都不敢選連任了，怎會覺得台北市長會贏？」、「柯能拿5%就偷笑了，補助最高2,500萬元。」、「要不要預測何時柯文哲和黃國昌會鬧翻？」