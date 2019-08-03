有和郭董聯繫？柯P暗示「打電話就通」：沒必要特別講什麼

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統初選失利後神隱至今，外傳2日已和籌組「台灣民眾黨」的台北市長柯文哲見面，結論是婉拒入黨，並表示仍想以無黨籍參選2020總統。對此，柯文哲3日受訪表示，「現在這種電子的時代哪裡需要見面？大家電話打一打就可以通了見什麼面」；至於到底有無通過電話？柯意有所指說，「這種東西是這樣，這沒有必要去特別去講什麼。」

柯文哲3日結束苗栗的下鄉行程後，晚間趕回大稻埕出席活動。由於今傳出已和郭台銘碰面、郭婉拒入「台民黨」，柯文哲特地受訪解釋，稱每天都聽到很多消息，「第一，這是哪個媒體寫，到底寫什麼東西我都不曉得還沒看。」

記者補充，該報導是指2日已經跟郭台銘私下會面？柯文哲反問，「他是怎麼知道的？」，常常每天都看到很多消息，這消息是誰去丟出去的，到底是for what、什麼目的，搞不太清楚。

至於到底和郭台銘見過面了沒？柯文哲意有所指表示，「現在這種電子的時代，哪裡需要見面？大家電話打一打就可以通了，見什麼面」；而兩人是否已通過電話？柯又說，「通常幕僚打的會比較多、底下的幕僚都會通電話」，隨後表示，每個媒體都會丟消息出來，要看是哪個媒體丟的、是哪個內容，才能去判斷後面到底想幹什麼。

最後媒體再度追問，兩個人在電話講什麼？柯文哲未否認也未承認，語帶玄機稱，「這種東西是這樣，這沒有必要去特別去講什麼。」