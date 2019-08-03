觀察／組黨後勤下鄉累積能量　柯文哲柔性手段與民搏感情

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前拋出「原子彈」宣布組黨，並公開表態要進軍國會搶立委席次；此外，選不選總統柯也未說死，讓明年1月的大選增添變數。而柯文哲也加緊腳步走出台北市，到各縣市參訪、拜會地方耆老、樁腳、政界人士，全力部署「陸軍」，為立委選情累積能量。

儘管拚陸軍重要，但幕僚表示，現階段柯文哲下鄉仍不會像藍綠造勢場合大動作進行動員，而是會訴諸理性、用較柔軟的方式傾聽民意，以台北市長的角度思考可以為民眾做些什麼。

柯文哲3日白天南下到苗栗，行程塞得滿滿，包括教養院、廟宇、地方特色體驗行程等，結束後趕回台北出席大稻埕煙火節。4日則整天在桃園、新北市，將與活魚產業業者座談，走訪三峽、大溪老街與夜市。行程中還安排拜會前議員王景源及地方人士。

在宣布組黨之前，柯文哲的下鄉行程就已排得相當密集，甚至不時會出現在平日也請假南下的情況。如今大動作宣布組黨，柯文哲也等於宣告無論如何在2020大選都會扮演舉足輕重的角色，未來的下鄉行程只會多不會少。

幕僚表示，柯文哲的下鄉行程仍會以交流、學習為主，或是直接與基層的農民、漁民接觸共同討論產銷問題。至於擴張支持者的部分，幕僚直言，柯文哲不是那麼「市儈」的人，不會說到了哪個地方就要算這邊有幾票，更多的時候是在傾聽民意、幫民眾解決問題。

柯文哲在地方組織相比藍綠確實弱勢，據了解，過去幾次下鄉都有特別安排在人潮壅擠的鬧區、夜市等地，據觀察，若以「準總統參選人」標準來看，熱度確實不夠。

對於熱度不足，近柯幕僚也不否認，但他以柯文哲最常舉的證嚴法師為例，「證嚴法師輕聲細語，底下信眾滿滿；政治人物喊凍蒜完，台下人都跑光」，直言藍綠透過資源挹注動員，常常整村一車全載空，「那這樣的話柯文哲辦不到，就算有能力我們也不願意這樣幹」，柯文哲仍是以「做為一個市長，能幫民眾解決什麼？」的心態去交流，訴諸理性、柔性層面，與民眾搏感情。

