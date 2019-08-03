政壇大動盪！王浩宇5點預測2020動向　估柯文哲與「這兩人」合作

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」目標為布局2020進軍國會，也屢次傳出跟鴻海集團創辦人郭台銘見面似乎有意合作參選總統。對此，桃園市議員王浩宇在臉書發出5大預測，認為柯文哲不會選總統，但會跟郭台銘、王金平合作。

王浩宇預測：

1.柯文哲組黨，不選總統，但會支持郭台銘、王金平的組合，創造第三勢力的合作空間。

2.柯文哲會繼續當市長，但是換到3~4個國會席次、一年5000萬政黨補助款及2024年的總統門票。

3.除非郭台銘不選，柯文哲才會跳下來選衝政黨票。

4.黃國昌、徐永明就算不加入台灣民眾黨，也會實質支持柯文哲，不可能表態支持蔡英文。

5.黃國昌不敢選汐止，2022覬覦台北市長位置。

▲王金平。（資料照／王金平辦公室提供）



柯文哲1日正面回應外界組黨消息，並坦承組黨的目的在於將強攻不分區立委席次，目標至少拿下10席；郭陣營則規劃，若雙方合作，郭台銘將持續「開外掛」前進全台22縣市，結合前立法院長王金平的陸軍資源在2020拉下總統蔡英文。據了解，柯文哲已於2日與郭台銘見面，王金平也於3日上午與郭台銘見面，三方勢力若結合強攻2020，將為政壇投下超級核彈！

▲郭台銘。（資料照／記者季相儒攝）