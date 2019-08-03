大陸限縮自由行傷不到台北？柯文哲：秘密武器是「國際網紅」

▲柯文哲和造橋鄉親座談。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／苗栗報導

台北市長柯文哲3日帶領市府團隊到苗栗縣造橋鄉和地方人士座談，席間有民眾提問柯P關於遠雄案後續、縣長徐耀昌不歡迎柯來，以及陸客限縮自由行的看法，柯一一回答，他說要讓台北逐步走向法治城市，而且還透露限縮傷不到台北，因為他有國際網紅幫忙宣傳。

▲柯文哲專心聆聽鄉親發言。（圖／記者鄧木卿攝）

柯文哲和市府團隊在他所教過的學生、如今在苗栗行醫的馮啟彥安排下，一整天都在苗栗和地方人士座談，中午用餐時，民國黨主席徐欣瑩和前立委紀國棟也都前往會合並同桌吃飯，柯一行人接著再趕往造橋鄉力馬生活工坊，和10多名民眾座談。

▲鄉親爭相和柯文哲夫妻合影。（圖／記者鄧木卿攝）

有民眾提問，外界認為柯P遲遲處理不好遠雄案，被誤解為反商，還有，柯以前曾對苗栗縣財政破產一事有過批評，氣得縣長徐耀昌說過不歡迎柯來苗栗，最後，政府為了減少陸客限縮所造成的衝擊，祭出36億元的國旅補助方案，不知柯P看法如何？

▲民國黨主席徐欣瑩趕至苗栗和柯文哲用餐。（圖／記者鄧木卿攝）

柯P說，遠雄案是筆大爛帳，他正一條一條解決，由於大巨蛋位在國父紀念館對面，所以限高60公尺，導致主場館得蓋在3樓深的地下，數萬人潮一下子散場，出口如何消化得了，其實，只要把商場改商辦，容留人數減少，問題就解決一半，他直言，台灣一直都不是法治國家，但他上任後，正逐步朝法治化城市推動。

▲柯文哲和造橋鄉親座談。（圖／記者鄧木卿攝）

柯P以去年競總為例，他的競總成立2周後，竟然遭到建管課以違建之名拆除，原因是違反土地使用分區管制，雖然如此，卻是他最感驕傲的事，證明台北市政府依法做事，而他上任至今，沒有發生過科長以上官員貪污案件，官員更清廉，辦事更有效率。

至於苗栗財政破產一事，柯認為，本來就應該批評，財政會破產，不是一天兩天的事，縣政府、縣議會、財政單位、主計單位，都沒有事先防範嗎？

針對陸客限縮自由行一事，柯已指示副市長召開會議研究因應之道，不過他認為影響有限，他以曾辦過的網紅吃小吃為例，他邀集10名國際知名網紅，免費招待機票、食宿，唯一條件是，把旅遊台北市的心得PO在臉書上宣傳，他說，當晚那一桌子的網紅點閱率就高達1千萬人，只要花少少的錢，就能得到最大效果。

他強調，政府不會比業者更了解市場，市府會召集旅館餐飲業者，詢問業者的需求，然後提出可行辦法，市府功能是建立一個讓業者和民眾可以討論的平台，公務員是服務團隊，不是管理團隊。