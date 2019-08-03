幕後／郭台銘、柯文哲已會面　擬與王金平合體攻2020

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，創黨籌備大會將於8月6日舉行。柯文哲組黨的目的在於將強攻不分區立委席次，目標至少拿下10席；郭陣營則規劃，若雙方合作，郭台銘將持續「開外掛」前進全台22縣市，結合前立法院長王金平的陸軍資源在2020拉下總統蔡英文。據了解，柯文哲已於2日與郭台銘見面，王金平也於3日上午與郭台銘見面，三方勢力若結合強攻2020，將為政壇投下超級核彈！

知情人士表示，「郭柯配」不一定代表兩人一定要搭配參選，可能以不同形式合作參選2020，若郭台銘點頭參選，柯陣營規劃由柯文哲主導空戰，郭台銘循國民黨初選模式強化陸戰，不過若郭台銘脫黨參選，恐衝擊到國民黨選情，屆時郭台銘念茲在茲的「中華民國」恐因此而分裂，這是郭台銘陷入長考的原因。

據了解，郭台銘返國了解這段期間國政狀況後，也急著安排與王金平會面，雙方敲定3日上午會面，就現況互相交換意見。由於郭台銘和王金平都沒有媒體公開行程，針對「郭王會」的消息，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，「幕僚沒聽說，老朋友任何時間見面都很正常」，不需要透過旁人，但她也再三強調郭台銘3日無公開行程也無記者會。

劉宥彤也表示，郭台銘與柯文哲沒有見面，目前為止都無規劃參選等事宜。