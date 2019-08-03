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看電影「渣男一枚」坐旁邊！17年後神扯相遇　人妻一瞥...結局萬倍完勝

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▲電影院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲坐在一旁的男生，竟是17年劈腿原PO的前男友！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

被渣男始亂終棄，一別多年再見面，你會選擇相認「教訓一番」嗎？一名人妻跟老公看電影，旁邊的男子好眼熟，豈料正是17年前劈腿她的前男友。如今原PO已是幸福人妻，而對方卻變得老氣模樣，終於讓她贏回來萬倍氣勢。

「神扯！」一名女網友在PTT分享個人故事，某平日下午，她與老公悠哉去電影院，正在播廣告時，一位男子竄出來一屁股坐下，原PO不經意餘光一瞄，頓時內心五味雜陳，「喚起多年前我印象中的那個他」，本以為是長相激似前男友，但悄悄看了三次，「終於確定真的是他，沒變胖，但變老了，依然欠揍臉！」

請繼續往下閱讀...

原PO憶起17年前，那段不堪回首的悲慘跑馬燈，前男友說謊成精、劈腿，就是經典中的渣男一枚，當時她由愛生恨，笑虧「真恨不得他跌到化糞池死掉XD。」所幸四周昏暗，前男友專心看著前方大螢幕，發出各種笑聲，似乎沒發現她的存在。

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女生,正妹,OL,公主,人妻（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO如今生活完勝前男友！（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

一邊渣男、一邊是天菜老公，原PO萌起報復念頭，一度衝動想要和前男友相認，「讓他看看我現在變得有多美，老公帥度是如何狠甩他幾條街，過得比他幸福好幾千萬倍」，然而想起內心被傷得太深，最後她還是退縮放棄。

看這一部電影彷彿一世紀之久，劇情、彩蛋播完後，眼見室內燈即將亮起，結果前男友先行起身離去，原PO瞬間鬆了一口氣，直言「真是好險啊」、「竟然會有這麼誇張的事，想想還是覺得不可思議」！

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關鍵字：電影,人妻,前男友,渣男,老公

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