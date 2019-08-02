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人妻帶三度帶小王回家嘿咻　老公怒告通姦又撤告…離婚收場

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▲簡姓人妻去年三度帶小王回家嘿咻，老公發現後怒告妻子通姦罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲簡姓人妻去年三度帶小王回家嘿咻，老公發現後怒告妻子通姦罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay） 

記者沈繼昌／桃園報導

簡姓人妻去年趁老公不在家三度帶小王回家嘿咻，鄒姓人夫發現臥房有2人沾有體液衛生紙證物怒而提告妻子與葉姓小王通姦，事後鄒與簡妻離婚收場，鄒姓人夫事後雖對前妻簡女撤回通姦刑事告訴，但堅持民事求償，地院判決簡女和葉男須連帶賠償25萬元。

據地院判決書指出，簡女與鄒姓男子結婚10年，去年7月下旬簡女三度將葉姓男子帶回家發生親密關係，鄒姓丈夫發現在臥房有沾有體液衛生紙等物，事後怒而對簡女提出通姦告訴，因鄒男始終無法原諒簡妻，2人遂於8月下旬簽字離婚。

鄒男提告通姦案經桃檢提起公訴，鄒男於今年4月對簡女撤回對刑事告訴，因雙方已於去年離婚，鄒男對前妻撤回告訴，適用刑事訴訟法第239 條規定前段規定，撤回告訴之效力及於必要共犯之相姦人，等於撤回對葉姓男子的告訴，桃園地院因此判決公訴不受理。

但民事部分，鄒男主張婚姻遭介入，精神上受到很大痛苦，堅持簡女與葉男需共同賠償100萬元，但葉男辯稱，對於鄒男主張沒有意見，不過他無法負擔所提賠償數字，對於做錯的事情覺得很抱歉，但衡量自己收入卻入不敷出，拿不出這麼多錢；地院審酌雙方職業、收入與資產，判處葉男與簡女應賠償鄒男精神撫慰金25萬元。

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關鍵字：人妻,小王,三度在家嘿咻,人夫提告,撤告,賠償25萬元

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