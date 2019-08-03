單親媽成恐怖前任！狂叩4720通電話「我和你堂哥啪了」　暴走行徑曝光

▲38歲的姬麗（Sarah Ann Kiely）不願輕易放過前男友。（圖／翻攝自臉書「Sarah Ann」）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲一名單親媽媽與前男友分手後，長達1年的時間變成跟蹤、恐嚇和騷擾樣樣來的恐怖前任，狂打近5000通電話，除了謊稱懷孕，還騙對方「我和你堂哥滾過床單了」。不堪其擾的男友帶著現任女友搬家遠離，卻又被她掌握到新住處地址，繼續暴力騷擾，甚至狂傳687封簡訊騷擾。男方最終告上法院；法官判處這名失控女子3年有期徒刑。

綜合外電報導，澳洲昆士蘭（Queensland）38歲單親媽媽姬麗（Sarah Ann Kiely）2016年和前男友分手，同年9月到2017年9月期間，她不但跟蹤對方，猛打4720次電話（相當於一天13次），謊稱有了他的骨肉，更撒謊稱「我已經跟你堂哥上過床了」。儘管前男友好言相勸，姬麗已經失控不能自己，一度威脅對方要報警說自己是家暴受害者。

前男友帶著現任女友搬離舊址沒多久，又被姬麗跟上；她和友人好幾次故意開車經過男方的新住處，甚至刮花對方汽車、搗壞擋風玻璃和雨刷，還朝前男友家扔雞蛋。更要不得的是，姬麗透過方法取得男方現任女友的手機號碼，以687封簡訊的規模狂轟猛炸，搞得對方2人終於受不了告上法院。

姬麗的辯護律師出庭時表示，姬麗為自己的行為感到抱歉，也對不當的行為相當後悔，「她認為自己有難解的情感問題，而且深深覺得被人拋棄了，才會作出這些舉動。」姬麗也坦承非法跟蹤前男友；法官最終判處她3年有期徒刑，9個月後才能假釋，並考慮讓她帶3個月大的女兒入獄以便照顧，「妳已經認罪了，而那是妳自找的，基於妳打出的這些電話和簡訊，這案子還真是相當『過量』。」