　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄰居辦喪事！糯米蒸半天「還是生米」　她想起「長輩話」...下秒破解：全熟了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲鄰居辦喪事！糯米蒸半天「還是生米」　她想起「長輩話」...下秒破解：全熟了（圖／翻攝靈異公社）

▲糯米蒸了2倍時間「還是生米」！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網搜小組／劉維榛報導

大家都聽過都市傳說，其實廚房也流傳著神奇傳言！一名女網友透露，日前附近發生多起喪事，自家想要蒸兩鍋糯米，比平常蒸了多一半時間就是不熟，忽然間，媽媽想起外婆的一段話，接著口中念念有詞，下秒糯米竟神奇煮熟了。不可思議經歷，也讓眾多網友直呼「是真的！」

這名女網友在《靈異公社》分享玄奇經歷，自家是開小吃店賣傳統米食，某年要特早蒸糯米做油飯，但蒸了老半天，都已超過平常的一倍時間，「兩桶米都沒有熟，還是生的！」讓她百思不得其解。

請繼續往下閱讀...

恰巧，那一陣子附近有發起多起喪事，原PO的媽媽猛然想起外婆的話，便準備一碗抹草放在米桶上，以及鹽、米、酒用來避邪，接著口中唸唸有詞「吉祥話」，下秒神奇的事情發生了，糯米順利蒸熟。

不僅如此，原PO也憶起童年類似經歷，若家裡有蒸發粿、蒸年糕，媽媽也是專注念吉祥話，但她年紀小，不懂其中的眉眉角角，好奇在一旁問東問西，結果害媽媽破功，長大後才發現「要講吉祥話，發粿才會發，年糕才蒸的熟。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲鄰居辦喪事！糯米蒸半天「還是生米」　她想起「長輩話」...下秒破解：全熟了（圖／翻攝靈異公社）

▲網友也有相同經歷！（圖／翻攝臉書靈異公社）

至於到底要說什麼神秘通關密語？媽媽也只透露，「吉祥話就是講祈禱的話」，原PO的有趣故事也引起不少網友共鳴，紛紛直呼長知識了，「做發糕最忌諱沒發起來，老一輩的人說會影響家裡的運勢，至於放那些東西是可以防止那些無形的眾生取食…祂們會吸食物的味道」、「有聽老一輩的人說過，蒸發粿要說吉祥話，還有朋友家如果有在服喪不可以去看，不然發粿不會發，做發粿的禁忌很多」、「有，我朋友有跟我說，她婆婆在做貴時，不要說話~我覺得蠻奇妙的」、「真的，我以前一個鄰居過年蒸發糕也是不會發，後來才想到，原料裡面有一個賣家是喪家，結果跑去拿鹽巴跟芙蓉泡水灑鍋子，就有發起來了」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
被問愛情摩天輪進度…韓國瑜暴怒連問5次「我什麼時候說過動工了
年收110萬養一家三口+房貸！國中老師縝密規劃「還能年存50

關鍵字：喪事,糯米,生米,吉祥話,油飯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「8÷2（2+2）=？」答案是16還是1？…網友被一道數學題難3天

影／比五百萬傘還大！襯衫男爽撐「行動涼亭」　網跪求關鍵字推爆：這超輕的

台日網紅夫妻「環遊世界1年」徵隨行攝影！包吃住玩「不給薪水」臉書被灌爆

影／邊緣男獨自住院！隔壁女「每晚逼近」半身越窗簾　網傻：那是屁股？

影／烤玉米攤前通話「我跟媽共吃」！紙袋一翻開…老闆秒炸催淚彈　5句暖哭他

3歲娃上學第一天失蹤！竟自己偷溜回家　園長回應讓辣媽氣炸了

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

崩潰！台南點「鱔魚麵+排骨飯+味噌湯」全甜的　在地人曝真相...他1招解決

展覽設置「測鬼機」亮紅燈表示有⋯　5位藝術家帶你看「不知道的台灣」

自己的業障自己消　新竹2310人戴枷鎖「消災解厄」又平安

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

崩潰！台南點「鱔魚麵+排骨飯+味噌湯」全甜的　在地人曝真相...他1招解決

展覽設置「測鬼機」亮紅燈表示有⋯　5位藝術家帶你看「不知道的台灣」

自己的業障自己消　新竹2310人戴枷鎖「消災解厄」又平安

【廣編】《陰陽師Onmyoji》漫博夏日花火祭盛大開幕

【廣編】《非人學園》漫博會首日開展！現場上演巔峰對決、好禮送不停

綠島垃圾「爆炸了！」　台東縣府籲遊客不要隨意丟棄垃圾

再添1例麻疹病例　台中已累積15例「全去過東南亞」

公司禮券發2千！傻哥「買個床墊好了」神展開...超後悔　網笑慘：真盤仔

協和國小足球隊揚名「英國超級杯」！低溫陰雨下勇奪亞軍

鄰居辦喪事！糯米蒸半天「還是生米」　她想起「長輩話」...下秒破解：全熟了

高手在民間！U12球僮吳緯晟美術班考進高苑木棒　畫出王柏融

中職／全壘打王7月只有1轟　朱育賢：堅持不要輕易改變

天兵家長問 「壽山動物園有恐龍嗎？」　他神回覆千人笑瘋：是國寶

不斷更新／富邦開局連4安搶2分　1局富邦2：1桃猿

郭修彧連續感冒一個月「天天只睡4小時」　方泂鑌送暖！

JR紀言愷生女首露面！　曝女兒小名「晴晴」由來超有愛

崩潰！台南點「鱔魚麵+排骨飯+味噌湯」全甜的　在地人曝真相...他1招解決

宣布組黨隔日　柯文哲秀英文與國際學生對談

展覽設置「測鬼機」亮紅燈表示有⋯　5位藝術家帶你看「不知道的台灣」

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

生活熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5..

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包..

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻..

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到..

今午後雷雨防冰雹　颱風「范斯高..

他結帳掏1千女友付50　找零引..

台中「叉子」餐廳將停業　網友看..

秋冬旅遊補助曝光！一張圖看懂4..

借40年車縮缸壞死…她哭修7萬

薪水全賠開瓶費　KTV員工淚求..

下機秒收「訂房取消」！網：我會..

林志成批館長鬧笑話

鬼門關走兩遭！正能量惹淚萬人

流水席只看這道？賓客秒吞：誰打..

更多熱門

相關新聞

同床15年！狗穿孝服淚送爸爸

「看著熱狗眼睛都紅了，大家的眼眶也跟著紅了。」15歲的可愛狗狗「熱狗」最愛的爸爸因胰臟癌去世，礙於爸爸沒結婚、沒子嗣，因此家人推派「牠」來穿孝服、擔任答禮的角色。充滿靈性的熱狗在制喪過程面露哀戚、情緒低迷，從事生命禮儀的表妹婿傅達綸也透露，早在事情發生之前，熱狗似乎就有感應。

對面辦慈制！路人質問店員：怎沒幫摺蓮花

鹹粽熱量高！「搭配吃法」避肥胖

粽子2顆熱量＞滷雞腿+飯+秋刀魚！

蔡英文宵夜文意外「撕裂台灣」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

影城散場男不離開　工讀生：他沒呼吸了

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包吃住不給薪水

比五百萬傘還大　男爽撐行動涼亭

華山想拍全家福「巧遇女神」自願當攝影師

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻了

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

獨自住院！隔壁女「每晚逼近」他傻眼

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

TWICE Momo爆淒慘尖叫！多賢救成員

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動她

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

更多

最夯影音

更多

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面