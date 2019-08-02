鄰居辦喪事！糯米蒸半天「還是生米」　她想起「長輩話」...下秒破解：全熟了

▲糯米蒸了2倍時間「還是生米」！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網搜小組／劉維榛報導

大家都聽過都市傳說，其實廚房也流傳著神奇傳言！一名女網友透露，日前附近發生多起喪事，自家想要蒸兩鍋糯米，比平常蒸了多一半時間就是不熟，忽然間，媽媽想起外婆的一段話，接著口中念念有詞，下秒糯米竟神奇煮熟了。不可思議經歷，也讓眾多網友直呼「是真的！」

這名女網友在《靈異公社》分享玄奇經歷，自家是開小吃店賣傳統米食，某年要特早蒸糯米做油飯，但蒸了老半天，都已超過平常的一倍時間，「兩桶米都沒有熟，還是生的！」讓她百思不得其解。

請繼續往下閱讀...

恰巧，那一陣子附近有發起多起喪事，原PO的媽媽猛然想起外婆的話，便準備一碗抹草放在米桶上，以及鹽、米、酒用來避邪，接著口中唸唸有詞「吉祥話」，下秒神奇的事情發生了，糯米順利蒸熟。

不僅如此，原PO也憶起童年類似經歷，若家裡有蒸發粿、蒸年糕，媽媽也是專注念吉祥話，但她年紀小，不懂其中的眉眉角角，好奇在一旁問東問西，結果害媽媽破功，長大後才發現「要講吉祥話，發粿才會發，年糕才蒸的熟。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲網友也有相同經歷！（圖／翻攝臉書靈異公社）

至於到底要說什麼神秘通關密語？媽媽也只透露，「吉祥話就是講祈禱的話」，原PO的有趣故事也引起不少網友共鳴，紛紛直呼長知識了，「做發糕最忌諱沒發起來，老一輩的人說會影響家裡的運勢，至於放那些東西是可以防止那些無形的眾生取食…祂們會吸食物的味道」、「有聽老一輩的人說過，蒸發粿要說吉祥話，還有朋友家如果有在服喪不可以去看，不然發粿不會發，做發粿的禁忌很多」、「有，我朋友有跟我說，她婆婆在做貴時，不要說話~我覺得蠻奇妙的」、「真的，我以前一個鄰居過年蒸發糕也是不會發，後來才想到，原料裡面有一個賣家是喪家，結果跑去拿鹽巴跟芙蓉泡水灑鍋子，就有發起來了」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！