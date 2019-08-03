年度大潮來襲！周末天氣出爐「一張圖」看降雨　2地區再灌大雨彈

▲台灣位於低壓帶環境中，菲律賓海面可能有擾動發展。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

周末天氣出爐！中央氣象局表示，3、4日（周六、日）台灣仍位於太平洋高壓邊緣，盛行偏東風，加上巴士海峽有低壓帶邊緣雲系影響，水氣偏多，各地天氣偏熱，西半部午後仍易有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區午後有局部大雨機率。另外，雖然輕度颱風「薇帕」（Wipha）距離遙遠，3日視逢年度大潮，海邊嚴防積水、淹水。

氣象局預報員陳維良表示，過去2天台灣位於高壓邊緣地帶，加上南方低壓帶的邊緣雲系接近台灣南端陸地，午後雷陣雨發展都相當旺盛，高壓只影響到北部地區，緊鄰南方低壓帶的地區，新竹以南到屏東都有旺盛對流雲系發展伴隨雷雨。預計周末兩天，西半部仍有午後短暫雷陣雨。

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▲薇帕颱風距離台灣雖遠、沒影響，適逢年度大潮，海邊仍需慎防積、淹水。（圖／翻攝NOAA）



氣象局預報，3日各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島有少部份地區有短暫陣雨，午後各地仍要留意局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨可能。第7號輕颱「薇帕」位於廣西沿海，雖然對台灣無直接影響，但中南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的可能。

至於第8號輕度颱風「范斯高」（Francisco），中心位置在關島東北方1160公里海面上，持續向西北朝日本南部一帶移動，對台灣天氣也沒有直接影響。

氣象局提醒，未來一周南海至菲律賓東方海面仍為低壓帶環境，可能有熱帶擾動發展，不過時間點及確切位置仍具不確定性。預計4日至7日（周日至下周三）台灣位於大低壓帶北側，吹偏東風，迎風面東半部及恆春半島有橘度短暫陣雨，其他有午後局部短暫陣雨，一直到12日都斷續受到低壓帶影響，各地有陣雨。

▼周末天氣出爐「一張圖」看降雨，2地區再灌大雨彈。（圖／中央氣象局）

