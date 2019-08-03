　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第9號颱風「利奇馬」最快明生成　吳德榮示警：多颱醞釀中

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(3)日適逢年度大潮，西南部沿海低窪地區要慎防海水倒灌。另外，氣象專家吳德榮透露「多颱醞釀中 」，氣象局預報員則表示最快在明天第9號颱風「利奇馬」就會生成。

中央氣象局預報員程川芳表示，今(3)日各地為多雲到晴，只有東半部及恆春半島有少部份地區有短暫陣雨，中午過後中南部、北部山區藥慎防雷陣雨發生；各地高溫約32-35度，紫外線指數高，外出活動要注意防曬並多補充水分。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今日至下週一(3至5日)東南風輸送水氣至台灣附近，迎風面東半部及恒春半島有局部短暫陣雨，中南部清晨因陸風輻合亦有局部短暫陣雨的機率；大氣不穩定，西半部午後有局部雷陣雨，主要在桃園以南，大台北也有機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

另外，吳德榮透露，在關島、菲律賓之間有一熱帶擾動，有發展成颱風的機率。程川芳則表示，該低壓最快今明兩天會增強為熱帶性低氣壓、明後天有機會生成第9號颱風「利奇馬」，不過若生成將從琉球方向前進，對台灣無直接影響。

值得注意的是，在南海附近也有一熱帶擾動，也有機會增強為熱帶性低氣壓，不排除生成颱風，不過對台灣是否有直接影響則要再觀察。

▼定量降水預報圖。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

ET快訊
台北男看電影死在椅上！影廳「陀地位」恐怖傳說…張旭初：佔鬼位
韓國瑜動怒「我什麼時候說謊過」　邱俊憲神舉例連7打臉：迪士尼
快訊／期望的下一任總統？　柯文哲秒答：郭台銘啊！毫不猶豫

關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮,颱風

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花蓮一早連2震「規模4.8」　周休網友被搖醒

第9號颱風「利奇馬」最快明生成　吳德榮示警：多颱醞釀中

騎士貼車躲陰影！遊覽車司機一看後照鏡...秒開廣播　「神回一句」救了他

聽障女「手機打字」點無糖珍奶！怨店員臭臉　回家一吸驚覺遭惡整：太甜了

「陽明戲院」9/15拆除！豪大雞排搬家、水煎包也可能掰…戲院第三代說話了

年度大潮來襲！周末天氣出爐「一張圖」看降雨　2地區再灌大雨彈

女兒結婚從簡…媽媽堅持「不辦會後悔！」　意外釣出背後秘密

色彩占卜／測驗你的「情人節狀態」　選到它代表怒問情人何時來

雨天叫外送自私嗎？驚人真相曝光「太好賺」　店員：謝謝為我們擔心

外送輸贏啦！2場車禍「從對決變內鬥」　網點破：早晚的事

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

7歲哥哥「暖男力」爆發！　主動關心萌娃雙胞胎、幫搬行李超心動～

潘瑋柏自薦當楊丞琳伴娘　PO「南寧小豬」慶生：沒發現他不是羅志祥...

快訊／花蓮一早連2震「規模4.8」　周休網友被搖醒

第9號颱風「利奇馬」最快明生成　吳德榮示警：多颱醞釀中

騎士貼車躲陰影！遊覽車司機一看後照鏡...秒開廣播　「神回一句」救了他

聽障女「手機打字」點無糖珍奶！怨店員臭臉　回家一吸驚覺遭惡整：太甜了

「陽明戲院」9/15拆除！豪大雞排搬家、水煎包也可能掰…戲院第三代說話了

年度大潮來襲！周末天氣出爐「一張圖」看降雨　2地區再灌大雨彈

女兒結婚從簡…媽媽堅持「不辦會後悔！」　意外釣出背後秘密

色彩占卜／測驗你的「情人節狀態」　選到它代表怒問情人何時來

雨天叫外送自私嗎？驚人真相曝光「太好賺」　店員：謝謝為我們擔心

外送輸贏啦！2場車禍「從對決變內鬥」　網點破：早晚的事

小資又能收藏精品級設計囉！UNIQLOＸJWA「重新想像英式風格」10月開賣

TOYOTA RAV4換上「LED Bi-Beam頭燈」奪IIHS最高安全首獎

香噴噴！佛羅倫斯「香水博物館」超療癒　聞得到破千種香味

正妹直播跳槽賠500萬！超高薪水曝光「1小時抵外送20趟」　186字聲明：我會堅持下去

心儀男臉書甜蜜合照「文化女」　她情傷10年…怒傳：做鬼也不放過你　下場曝

《玩命》凡妮莎寇比有夠正！　網友一搜心碎…女神早有小2歲4年男友

中職直播／猿挑戰5連勝　伍鐸尋求下半季首勝

日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤

快訊／花蓮一早連2震「規模4.8」　周休網友被搖醒

正妹慘遭熊貓外送員騷擾「妳在林森北上班？」　PO網投訴還被警告：堵妳家

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5..

周末一張圖看降雨　2地區再灌大..

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到..

媽堅持要女兒辦婚禮　意外被釣出..

雨天外送自私嗎　店員曝驚人真相

與小三分離...他沿路爆哭回家..

聽障女點無糖珍奶　回家一吸驚覺..

外送輸贏　2場車禍從對決變內訌

愛說謊星座TOP 5出爐　雙子..

騎士貼車躲陰影　遊覽車廣播一句..

都更豪大雞排也搬…陽明戲院三代..

第9號颱風「利奇馬」　最快明生..

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包..

更多熱門

相關新聞

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

周末天氣出爐！中央氣象局表示，3、4日（周六、日）台灣仍位於太平洋高壓邊緣，盛行偏東風，加上巴士海峽有低壓帶邊緣雲系影響，水氣偏多，各地天氣偏熱，西半部午後仍易有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區午後有局部大雨機率。另外，雖然輕度颱風「薇帕」（Wipha）距離遙遠，3日適逢年度大潮，海邊嚴防積水、淹水。

即／再炸大雷雨！15縣市豪大雨警戒

南高屏雨勢升級！15縣市防豪大雨

高雄中午暴雨！鼓山「土石泥流狂瀉」

「曼哈頓懸日」連6天再降台北城

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

目睹父母慘死　6歲兒安慰2歲妹別哭

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

期望的2020總統　柯文哲秒答：郭台銘

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

月事才剛來！18歲女竟產出男嬰…醫曝真相

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚睡

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

超商店長「一天看2部」信義區影城暴斃

郭雪芙撞未婚夫摟上司　哭腫雙眼拔婚戒

媽堅持要女兒辦婚禮　意外被釣出秘密

2男性侵邵雨薇！埋陰影：躺在那很無助

更多

最夯影音

更多

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面