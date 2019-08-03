第9號颱風「利奇馬」最快明生成　吳德榮示警：多颱醞釀中

▲颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(3)日適逢年度大潮，西南部沿海低窪地區要慎防海水倒灌。另外，氣象專家吳德榮透露「多颱醞釀中 」，氣象局預報員則表示最快在明天第9號颱風「利奇馬」就會生成。

中央氣象局預報員程川芳表示，今(3)日各地為多雲到晴，只有東半部及恆春半島有少部份地區有短暫陣雨，中午過後中南部、北部山區藥慎防雷陣雨發生；各地高溫約32-35度，紫外線指數高，外出活動要注意防曬並多補充水分。

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▲衛星雲圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今日至下週一(3至5日)東南風輸送水氣至台灣附近，迎風面東半部及恒春半島有局部短暫陣雨，中南部清晨因陸風輻合亦有局部短暫陣雨的機率；大氣不穩定，西半部午後有局部雷陣雨，主要在桃園以南，大台北也有機率。

▲雷達合成回波圖。

另外，吳德榮透露，在關島、菲律賓之間有一熱帶擾動，有發展成颱風的機率。程川芳則表示，該低壓最快今明兩天會增強為熱帶性低氣壓、明後天有機會生成第9號颱風「利奇馬」，不過若生成將從琉球方向前進，對台灣無直接影響。

值得注意的是，在南海附近也有一熱帶擾動，也有機會增強為熱帶性低氣壓，不排除生成颱風，不過對台灣是否有直接影響則要再觀察。

▼定量降水預報圖。