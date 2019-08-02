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大雷雨轟炸高雄！淹怕了…韓國瑜「半小時」火速開設應變中心

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▲▼韓國瑜親自坐鎮防災應變中心。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜親自坐鎮防災應變中心。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄2日下起大雷雨，市區多處傳出淹水情形，就怕719水災慘況再度上演，高市府火速召開防災會議。韓國瑜會後受訪表示，這次幾個淹水點都在一小時之內就退光了，顯示市府清淤有成效，而他被問到明日行程時，則表示市府有正常防護，「副市長會親自來，代表我們重視這個問題」。

韓國瑜2日行程滿檔，下午陸續出席高雄觀光局和工策會活動，公開行程最後一站來到小港，但此時高雄已經開始下起大雷雨，或許是謹記上回719水災時在市府受訪、和晚間出席勞工局活動，而被盯得滿頭包的經驗，韓國瑜這次除了火速在Line群組轉發大雨警示地區、提醒民眾小心，也在活動結束後半小時，就立刻開設二級災害應變中心，並在晚間6點半親自坐鎮防災會議。

▲▼韓國瑜親自坐鎮防災應變中心。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜被問到明日行程，表示「副市長會親自來主持會議」。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜會後受訪時指出，這次「0802」淹水比較欣慰的部分，是水退的速度非常快，「幾個淹水點大概在一個小時之內、水都退光了」，唯一在前鎮區一棟公寓大樓地下室，出現30公分積水，市府也火速派抽水機到場支援，目前狀況已經解除。

韓國瑜表示，水退得快顯示市府這幾個月清淤產生成效，這次也將全面調查和719水災重複的淹水點，未來將針對這幾處做重點防汛。另外，由於韓國瑜3日原訂將到桃園走訪宮廟，有媒體詢問他明日行程是否會因為淹水改變？韓國瑜則表示，市府都有正常防護，「副市長會親自來，代表我們重視這個問題」。

▲▼0802水災_鹽埕區 。（圖／翻攝高雄點臉書）

▲高雄鹽埕區2日下午傳出淹水災情。（圖／翻攝高雄點臉書）

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關鍵字：高雄,大雨,719水災,淹水,韓國瑜,防災

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