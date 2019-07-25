關不怕！淫狼出獄2個月又犯案　半夜爬民宅性侵重判10年半

▲徐姓淫狼一出獄就犯案，隨機闖屋性侵女子。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

台北市內湖區一名被關不怕的55歲男子徐春華，多次因犯妨害性自主罪而入獄多年，今年3月出獄後，才過2個月又再度犯行。他擅自闖入一名成年女子（化名小萱）住家，還持菜刀威脅，最後性侵得逞。對於這名性侵慣犯，法官依攜帶兇器侵入住宅強制性交罪，處他有期徒刑10年6月，全案可再上訴。

裁判書指出，徐男於5月1日晚間騎機車至內湖路3 段金瑞公園停車，並在該處逗留1小時後，於2日凌晨0時33分許，步行至位在金龍路的小萱住處後方防火巷內欲小解，見小萱家2樓後方陽臺窗戶未上鎖，便燃起他想犯罪的心。

他先攀爬至住處1樓屋頂，再徒手拆卸2樓紗窗，然後踰越窗戶侵入小萱家，還隨手將廚房內的一把菜刀插於褲子後方口袋內來防身。隨後徐男從臥室門縫窺見小萱一人獨睡，竟萌生淫念，闖入房門後，就以右手蓋住小萱眼睛、左手摀住嘴巴，並用菜刀脅迫小萱：「不要叫！配合就不會傷害妳」等語，而小萱掙扎反抗之際，慘遭菜刀劃傷左手，割出一道12公分長傷口，因而心生畏懼不再抵抗。

徐男見小萱乖乖就範，隨即性侵得逞，於凌晨1 時36分許逃逸，小萱立即向室友（下稱B 女）求助，由B女協助報警。

▲徐男隨機夜闖女子住家，並持刀威嚇，性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

事實上，徐男1984年已入獄4年3月；1989年再入獄8年6月；1997年5 月12日、13日及7月18日又連續犯下強姦罪，入獄10年；近20年幾乎都在獄中度過的他，2013年又再度因性侵成為階下囚，直到今年3月才出獄，然而5月又再度犯罪。

法官痛批徐男膽大妄為、屢屢再犯、不見悔意！認為徐男每每出監不久，即以相同手法再度犯案，可見徐男對刑罰的適應能力極差，嚴重危害社會治安及婦女人身安全，造成社會人心惶惶，民眾在自家都無法安睡，因此有長期與社會隔離之必要。法官考量一切情狀後，依攜帶凶器侵入住宅強制性交罪重判徐男10年6月徒刑。

▼法官痛批徐男膽大妄為！再重判他10年6月徒刑。（示意圖／123RF）

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