請大家集氣！保四女警官普測3千公尺昏厥　送醫搶救未脫險　

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▲▼內政部警政署7月17日發函公告取消3000公尺跑步普測。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲警政署7月17日發函公告取消3000公尺跑步普測。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

內政部警政署7月17日發函公告取消3000公尺跑步普測，但保四總隊女警官顏秋萍卻因補測而跑到昏厥送醫，目前仍未脫離險境。對此，保四總隊第四大隊長李承翰請人在臉書《為警察加油》代為PO文表示，得知顏警狀況後，同仁們無比難過，總隊會全力協調醫院給予最好的治療。

據了解，顏警在正式取消跑步普測前，由於沒有通過該測驗，雖然事後警政署發函取消這項普測，但顏警仍需「補測」。不料補測當天，疑因現場救護設施不足，加上天氣太熱，顏警跑約1100公尺後身體不適，中暑昏倒缺氧，即刻將她送彰化秀傳醫搶救，送醫途中，顏警一度失去心跳呼吸，經急救後恢復生命跡象，目前仍住院觀察中。消息傳出，讓基層員警相當憤慨，痛批保四為何堅持跑步普測！

38歲顏警為2013年三等警察特考班畢業，目前擔任代訓特考班區隊長一職；另於學員實習期間，擔任2019年警佐警察人員晉升警正官等訓練助理輔導員工作，代訓時間未服深夜勤、勤務單純。平日於勤餘時間，有慢跑健身習慣，未有重大病史。

李承翰指出，本次體能測驗是2019年上半年常訓術科驗收補測，實施測驗前再三重申身體不適切勿勉強參測，以跑或走完成3000公尺距離即可，並於現場備有醫護人員。而顏警自願性選擇跑步，在5年內曾受測10次也都沒有病徵與異狀，突然發生此事，令人驚訝與不捨。

李承翰也請人在臉書發文，感謝大家對該事件的關心，同時指出，「本總隊向來對於跑步訓練依個人體力採多樣選擇方式，例如事實上有不宜激烈運動者，得依個人意願選擇健走方式，訓練計畫對此「只獎不懲」，且每次跑步訓練皆有安排醫護人員全程戒備，以確保遇突發事件得以即時救援。而顏員運動昏厥送醫，沒人希望發生這種意外，李承翰希望大家一起祈禱保佑顏警好轉，快快歸隊。」

▼保四總隊第四大隊長李承翰請人發文，希望顏警早日康復。（圖／翻攝臉書《為警察加油》）

▲▼保四總隊第四大隊長李承翰。（圖／翻攝臉書《為警察加油》）

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關鍵字：保四,女警,跑步,普測,昏厥,李承翰,顏秋萍

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