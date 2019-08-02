外有艱困環境內有強勁對手　洪慈庸拚連任「客廳會」起跑

▲洪慈庸客廳會首戰從家鄉后里出發。（圖／洪慈庸辦公室提供)

記者鄧木卿／台中報導

面臨時代力量創黨黨員林昶佐出走，黨內面臨路線之爭，加上選區內又有幾乎會捲土重來的前立委楊瓊瓔，時力立委洪慈庸可說是內外交迫，腹背受敵，洪2日起展開「慈庸到你家」客廳會活動，從故鄉后里開始，希望和選民面對面，順利爭取連任，才能繼續成為國會關鍵少數。

洪慈庸昨天召開記者會，說明自己對黨的困境和憂慮，她說，時代力量現在的困境，不僅是黨內路線紛擾，讓支持者猶豫，同時也有不夠謙卑的傲氣，一再阻斷時代力量與其他政黨之間的對話，讓許多有意接觸甚至加入的人打退堂鼓，不利本土勢力的整合，最後，她願意繼續留在黨內努力，為守護台灣發揮正向的影響，真正成為國會中的關鍵少數。

對於時力面臨的困局，以及幾乎會捲土重來參選的前立委楊瓊瓔，洪慈庸選情可說是更加艱困，於是每年都會舉辦的「慈庸到你家」客廳會，2日起開跑，首站就從后里家鄉出發，只要有15人，她就帶著新出爐的問政專刊，與鄉親面對面討論地方建設成果，1周辦7至12場，要跑遍選區內各角落。

后里農會理事長張欽桐表示，洪慈庸為地方做了很多事，為校園爭取建設、為民眾權益把關，各項政績都在問政專刊中，他肯定洪慈庸透過客廳會的方式與鄉親零距離討論，他也要號召在地鄉親站出來，繼續支持后里在地女兒。

「慈庸到你家」客廳會由洪慈庸主講，10多名鄉親到場參與，部分鄉親反映，舊山線全線復駛是舊泰安民眾多年的盼望，未來將影響北台中整體觀光發展，洪慈庸允諾，已成功爭取中央全額負擔，將持續督促工程如期如質2023年全線復駛。