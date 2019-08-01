洪慈庸哽咽宣布續留時力　邱顯智不捨：粉身碎骨也要保護台灣

▲洪慈庸哽咽。（圖／記者鄧木卿攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委林昶佐1日下午宣布退出時代力量，並以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委；已獲得民進黨禮遇的時代力量立委洪慈庸也於下午3時火速召開記者會表示現階段自己並未有退黨打算，仍會留在黨內繼續努力看看，創造更多可能性。對此，時代力量黨主席邱顯智下午4點半也於黨中央召開記者會表示非常感謝，並說「看到她在記者會上哽咽紅了眼匡，其實我相當不捨」。

繼林昶佐中午於立法院宣布退黨後，洪慈庸下午也於台中市大雅區服務處舉行記者會，表示自己也想過是否要同進退，不過大家的目標一致，都希望此次大選總統蔡英文能夠延續政權，但現階段自己並未有退黨打算，仍會留在黨內繼續努力看看，創造更多可能性。

▲時代力量黨主席邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



邱顯智表示，對於洪慈庸願意留在時代力量跟大家一起打拼，要對她表示非常感謝，不過也要對她說聲抱歉。邱顯智說，在自己接任黨主席幾個月的時間以來，雖然不斷地尋求各種溝通與對話的可能，也想要在許多不同的意見中去億求同，但顯然自己做得還不夠，速度也不夠快，看到她在記者會上哽咽紅了眼筐，「其實我相當不捨」。

邱顯智指出，他從2013年就與洪慈庸一起並肩作戰，當時洪慈庸還是他的當事人，在洪案一起對抗軍方，後來也一起進入時代力量，共同為這個黨打拼，所以今天看到他流淚感到非常難過。邱顯智說，一路上走來，洪慈庸在立法院的表現大家有目共睹，也許自己做得還不夠，不過也請洪慈庸能夠相信他，稍早也已經與洪慈庸取得聯繫，他向洪慈庸表示希望未來能夠用最大的努力來跟相近的友黨溝通、進行協商，當彼此的共同目標確定下來後，接下來就有實質合作的可能性。

邱顯智提到，自己與洪慈庸、林昶佐、黃國昌及徐永明都是幾個孩子的爸媽，為了下個世代「即便我們粉身碎骨，也要盡全力保護台灣、守住台灣」，時代力量捍衛本土政權、追求公平正義的創黨理念永遠不會改變，也請大家相信時代力量，在團結的路上大家一起努力。

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