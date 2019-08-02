柯文哲不分區立委尋亮點　第一步鎖定出走市府官員相中林洲民

▲前都發局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲1日大動作宣布籌組「台灣民眾黨」，首度對於2020年有明確的規劃，目標要率「柯家軍」搶進立院，而柯文哲與「台民黨」的立委提名名單，也成為外界關注焦點。據了解，日前柯陣營曾低調拜訪前都發局長林洲民，並徵詢列名不分區立委的意願。

柯文哲組黨的想法雖已在內心思考很長一段時間，日前到內政部登記繳交資料因消息提早曝光，也使得目前正著手草擬黨綱、尋覓有志之士結盟等動作，一一浮上檯面。

據透露，在盤點柯文哲身邊有誰能列席不分區時，九合一大選後離開市府的前都發局長林洲民，就被市府高層納入討論，柯文哲近期甚至派出市府顧問蔡壁如跟林洲民接觸。

儘管林洲民離開市府有些不歡而散，但他的形象符合專業人士需求，強力監督大巨蛋、大彎北，北市的公宅也完成蛻變，所以柯文哲幕僚評估，林洲民確實有一定的吸票能力。

▲柯文哲組黨後，積極尋覓戰將投入立委選舉。（圖／記者李毓康攝）

對此，林洲民受訪表示確實有和市府人員接觸，但拒絕透露姓名。至於答案？林洲民說，自己當時沒有給對方答案，但近日看到市府數度對大巨蛋案放水，處理大彎北案又不符合公平正義，公宅政策又改變方向，都與當初投身政壇時的理念相違背，因此應該不會答應邀約。

柯文哲1日宣布創立台民黨，在記者會上也直言，進軍國會確實是目標之一。柯營幕僚分析，柯文哲外溢效果差、難以「分享」人氣給子弟兵，區域立委部分恐要靠帶槍投靠的戰將打拼，柯文哲能加持多少算多少。「台民黨」主要的目標與賣點，會是不分區立委。

幕僚認為，以柯文哲本身的魅力與號召力，「台民黨」要跨過5%政黨門檻、不分區立委席次應不會太難。而找來形象良好、有名望的社會賢達或專業人士，除了代表黨的門面外，也兼有吸票功能；至於有話題性或是擁有強大特定支持族群的人選，則會排在較後面的順位刺激投票。



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