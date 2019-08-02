小客車夜遊自撞變電箱當街「陀螺轉」　2女甩飛1重傷不治

記者李忠憲／台中報導

李姓男子2日凌晨開車載友人夜遊，一車5人走北屯區東山路2段時，不慎撞上路邊路樹及變電箱後，整車旋轉將車上2女甩飛，2女傷勢較嚴重送醫開刀，做右後座的林姓女子最後仍傷重不治。警方表示，初判應是自撞，肇事原因有待釐清。

▲小客車自撞當街旋轉，車頭嚴重毀損。（圖／東森新聞）

北屯區東山路二段2日凌晨3點多發生一起車禍，1輛小客車往市區方向開，行經大坑國小附近時失控不慎撞上路旁的路樹及變電箱，接著整輛車開始旋轉，車門甩飛，車上後座2名女子被甩出來落地，十分驚險。路過民眾見狀，立刻上前關心，同時也打電話通知119。

▲▼小客車自撞當街旋轉，車上2女遭甩飛。（圖／東森新聞）

消防隊到場後，將受傷的24歲李姓駕駛、乘客27歲傅姓男子、16歲王姓少女、24歲林姓女子送醫，其中王、林2女都必須開刀，而林女卻因傷勢過重，宣告不治。另外，當時坐在車上的22歲趙姓男子事發後，竟找來朋友開車將他接走，警方循線找到他，確認他只是因為車禍輕傷，受到驚嚇才先行離開。

▲警方到場採證。（圖／東森新聞）

據了解，李姓男子1日深夜帶著友人一起到新社夜遊，結束後下山往市區走，豈知竟發生意外。

第五分局交通分隊表示，初判車禍原因應是自撞，而李姓男子排除酒駕，將依過失致死罪嫌送辦，釐清肇事原因。

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