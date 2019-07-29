WISH飆180緊咬賓士AMG！寶媽刑警飛車追緝槍手　笑稱：這是日常

▲太平警分局女偵查佐鄭惠婷開車飆速追捕槍手，不覺得危險。（圖／鄭惠婷提供）

記者李忠憲／台中報導

太平區28日傳槍擊，大批警網攔截圍捕賴姓槍手，其中銷假支援的太平警分局偵查隊女偵查佐鄭惠婷擔任駕駛，開車沿路追緝3小時，甚至飆速達180公里，將擔任副總統隨扈所受的駕駛訓練完全發揮，讓任務平安結束。鄭惠婷坦言過程中只想趕緊追上，一點也不覺得危險，因為「這就是刑警日常！」

28日晚間6點，太平新安街發生民宅槍擊案，賴姓槍手駕駛白色賓士AMG GLK43性能休旅車帶槍逃逸。太平警分局偵查隊偵查佐鄭惠婷一接到支援通知，立刻趕到分局將裝備帶齊，與小隊長、同仁3人1車，參與追緝行動，由她負責駕駛WISH2.0偵防車。

鄭惠婷表示，他們才一上路，就從無線電中持續得到賴嫌所駕賓士車的行蹤，從市區、清水再上中投公路接國道三號。訊息不斷更新下，她研判對方車速非常快，由於當時是假日，市區人車都很多，加上對市區道路不熟悉，得靠著車上學長一面看導航一面指示該怎麼走，而小隊長則負責透過無線電與友軍回報，因此無法開太快。

她說，賴嫌開車路線不定，幸好包括市刑大等各警察單位都出動，其中有許多經驗豐富老到的學長學姊，根據有限的資訊預先判斷犯嫌逃跑的行徑。因此，在賴嫌從清水折返上中投公路時，就已有學長預先在那邊等候，隨即跟上。

鄭惠婷說，她得知後也立刻將車開上國道三號追趕，直到下國道三號愛蘭交流道後，她看到馬路上沒車，在腎上腺素激發下，她右腳加足油門試著想跟上前方的學長，沿途沒什麼路燈，沒感覺到底車速有多快。偶然看一下時速表，她才驚覺竟然開到時速180公里，趕緊踩煞車放油門減速。到達攔截現場時，賴嫌已中彈並送醫急救。

▲鄭惠婷與丈夫陳正維都在太平警分局偵查隊服務。（圖／鄭惠婷提供）

她表示，或許是過去曾擔任副總統呂秀蓮等人的隨扈，受過專業的駕駛訓練，雖然在高度壓力下一連開3小時的車，但駕駛技術不是問題，也不覺得危險，因為這是刑警的日常。

鄭惠婷的丈夫陳正維也是太平偵查隊偵查佐，2人任務不同。先返隊的陳正唯仍守在隊上，等著愛妻平安回來，直到夜深才先返家照顧1歲多的小兒子。而鄭惠婷父親，也是在太平分局退休的資深警察，她笑稱，「會這麼勇敢追捕壞人，或許是得到父親的遺傳吧！」

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