短裙妹過馬路遭撞！「旋轉180度仰摔」腳朝天　淡定起身摸頭快閃

記者陳豐德、陳雕文、莊智勝／新北報導

新北勢蘆洲三民路、中山一路路口7月31日上午9時59分發生一起車禍，一名穿著短裙的長髮女子當時快步穿越馬路，但卻遭右轉的休旅車撞上，當場整個人側身旋轉180度、仰躺重摔倒地；但女子起身後，僅看著休旅車、摸了摸頭後便轉身離開現場。畫面曝光後，網友也痛批休旅車「未禮讓行人」；蘆洲分局則回應，目前尚未接獲報案，但已有民眾在系統中檢舉，現已依法舉發。

▲短裙女過馬路遭轉彎休旅車撞上，整個人旋轉180度、仰躺摔地。（圖／翻攝爆料公社）

後車行車紀錄器畫面拍下，當時休旅車沿著三民路直行，右轉駛進中山一路，但前方一名女子徒步走斑馬線穿越道路，休旅車駕駛疑似未注意死角車況，當場撞上女子，嚇得駕駛急忙重踩煞車。而女子在遭撞後，整個人旋轉180度，隨後仰躺重重摔落在地、雙腿還高舉朝天；隨後女子自行起身，轉頭看了休旅車一眼，伸手捂著頭部快速離開現場。

在整段畫面上傳臉書「爆料公社」後，原PO痛批「不是要加強取締『不禮讓行人』？但行人過馬路怎麼還是很危險？」網友也紛紛直呼「這行人真乾脆，備撞倒爬起來，當沒事走了」、「居然起身就走，完全沒理論感覺很神奇」、「傻姑娘，怎麼就這麼走了，至少站起來罵幾句啊！」還有熱心網友發起檢舉，「太扯了，這是在開什麼車，檢舉」、「舉發他！台灣斑馬線都畫假的！」

對此，蘆洲分局則回應，本案目前尚未接獲報案，但有民眾在檢舉系統中檢舉，現已依法舉發，警方將依畫面做出交通裁罰，暫無筆錄部分，後續將再釐清當事人身分、及汽車駕駛精神狀況、肇事原因。

▼女子倒地後自行起身，捂著頭淡定看了休旅車一眼，隨後快步離去。（圖／翻攝爆料公社）