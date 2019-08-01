近距離開5槍「行刑式槍決」小時玩伴　冷血男判無期徒刑

▲法官怒斥蔡男行刑式槍決小時玩伴，手段兇殘，目無法紀。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

男子蔡進德僅認為小時玩伴蔡明潭父親沒將他家風水做好，積怨氣憤下，竟對蔡男「行刑式槍決」，朝他胸、背連開5槍，送醫不治，逃亡10天才出面投案，遭父怒斥「太狠心」。台中地院審結認為，蔡進德手段兇殘，於法難容，嚴重危害社會治安，依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金20萬，全案可上訴。

判決書指出，50歲男子蔡進德與男子蔡明潭從小就是鄰居玩伴，近來他跟家人因為常遭對方多次辱罵，並認為蔡明潭父親故意將其家風水做不好，導致家運不順。他懷恨在心，在2018年12月24日耶誕夜傍晚，趁蔡明潭剛返回沙鹿區中航路一段的家門口時，拿出藏放10多年的捷克製制式手槍，先朝其背後開一槍，趁對方轉頭看他後，又朝胸部開一槍。

蔡明潭轉身逃離後，蔡進德再朝其背部開一槍，追一小段距離後，見對方已成蹲姿，竟再朝其背後連開2槍，等他倒地後，立刻騎機車逃逸。蔡明潭因胸腹腔臟器破裂出血、兩側氣血胸致多重創傷性休克等傷害，經送醫急救，因到院前呼吸心跳停止而死亡。

▲警方在事發現場拉起封鎖線。（圖／資料照）

▲蔡男投案後向父親下跪。（圖／東森新聞）

蔡男行兇後逃亡10天，在警方策動下才到清水警分局自首。他跪在父親面前懺悔，但父親痛心責罵他說，怎麼可以開槍把鄰居打成這樣，太可惡、太狠心了！警詢後遭依殺人等罪送辦，並聲押獲准，3個月後還在看守所腦中風送醫。

法官認為，蔡男在一大步距離進行「行刑式槍決」，在對方已成蹲姿難以抵抗逃離仍繼續開槍。他辯稱「不知道近距離對人之身體上半身開槍會致命」，說法難以採信，足見有殺人直接故意。

法官痛批蔡男恣意動用私刑以宣洩個人心中不滿情緒，目無法紀，手段兇殘，嚴重危害社會治安，於法難容，足以動搖一般民眾對於法律秩序的信賴感，至今仍未與被害人家屬達成和解，依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身；未經許可持有手槍，處有期徒刑6年，併科罰金20萬元。

【更多新聞】

►「好好照顧我女兒」太平槍手太陽穴中彈亡 警追4小時轟47槍

►獨／淚輸小王生日解鎖LINE！夫揭3寶妻「外遇甜吻照」 報案反遭毆逼和解

►WISH飆180緊咬賓士AMG！寶媽刑警飛車追緝槍手 笑稱：這是日常