命大飛過鬼門關！女國道自撞甩拋車外　「癱軟趴地」急送醫

記者翁伊森、林悅、莊智勝／嘉義報導

國道3號北上300.6K處嘉義水上段2日下午1時許發生嚴重車禍，一輛自小客因不明原因失控撞上護欄，車頭當場爛毀、後側擋風玻璃也應聲碎裂，車內的邱姓女駕駛（38歲）更當場拋飛、趴臥內側車道一動也不動；所幸救護人員到場檢傷時，命大的邱女尚有呼吸心跳，立即送往嘉義聖馬爾定醫院救治，稍後轉入加護病房觀察。

▲國道3號嘉義水上段車禍，駕駛邱女被甩飛、趴躺內側車道。（圖／翻攝臉書「職業聯結車 職業大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」）

今是農曆鬼門開第2天，邱女當時駕駛自小客沿著國道3號行駛，但行經水上段時卻突然失控撞上護欄，整個車頭90度扭轉打橫、佔據內側車道，車頭也被撞到面目全非，前後側擋風玻璃全碎，右側車輪、後照鏡全毀，零件碎片散落一地。由於事發當下撞擊力道相當強大，邱女還被甩飛出車外，倒在距自小客約5公尺的後側，面部朝下趴地，一動也不動，裸露的腰部還可見到多處紅腫挫傷。

▲自小客在撞擊後幾乎爛毀，零件碎片散落一地。（圖／翻攝臉書「職業聯結車 職業大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」）

目擊者拍攝照片中，案發當時還有另輛大貨櫃車停靠在內側車道，替倒臥在地的邱女擋住車流，同時對後方來車示警，避免有駕駛來不及反應將邱女輾過、造成二度傷害。

待救護人員獲報趕抵現場後，經初步檢傷，發現邱女已經陷入昏迷沒有意識，且全身多處擦挫傷，但相當命大，仍有呼吸心跳，立即送往嘉義聖馬爾定醫院治療。院方指出，邱女到院時已經恢復意識，經急診室做初步檢查與處理後，已轉入加護病房觀察。

因車禍發生後，被毀的車子占用內側及中線車道，國道警察第八大隊馬上派員到場勘查蒐證測繪，並管制交通，進行現場處理，到下午1時56分許完全排除障礙，恢復正常通車。目前相關肇事原因及責任正由國道警察八大隊白河分隊調查處理中。

▲邱女相當命大，送醫急救後已經恢復意識，後續轉往加護病房觀察。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲自小客嚴重毀損，事故原因仍待調查。（圖／記者林悅翻攝）