車子翻轉7圈撞樹「安全帶變恐怖利劍」　22歲女：腹部快被剖成兩半

記者李振慧/綜合報導

美國密歇根州一名22歲少女在雨中開車時車子突然失控,翻轉了7次最後撞上大樹,由於衝擊力道過大,讓原本應該是救人性命的安全帶卻變成利器,像一把劍一樣剖開她的腹部,事發後她住院長達3個月,並接受20多次手術,甚至一度無法下床行走。

這起事故發生在2017年10月,突如其來的車禍讓22歲女子阿諾德(Gina Arnold)陷入昏迷3天、2次肺部萎縮、腹壁完全撕裂,她表示,「他們說腹壁就像是被安全帶切開一樣,安全帶確實挽救我的性命,但也害我的腹壁差點被切成兩半」,由於美國之前完全沒有出現過類似案件,所以醫生們只能將她的病歷粗略歸類為「創傷性疝氣」。

醫生們為了修護阿諾德的腹壁,試圖使用肉毒桿菌讓斷開的肌肉鬆開,但一直失敗,經歷過無數次手術後,她的情況雖然總算穩定了下來,但後續仍需面對更艱難的復健之路,她的胃部曾一度腫脹到3倍大、而且失去部分小腸,全身還有大量的瘀傷。

阿諾德表示,「這是我所經歷過最難受的痛苦,我基本上得重新再學習走路,他們甚至一度告訴我,我有可能永遠都無法離開醫院,也無法再擁有良好品質的生活」。幸好醫療團隊在事故發生14個月後,終於找到最適合的手術辦法,目前已成功修復腹壁,並且沒有腦損傷,只是她永遠不能再跳,也不能舉起超過6公斤的重物,「這已成為我生命的一部分,經歷過這麼瘋狂又罕見的事件後還能存活下來,我十分感激。」

Student, 22, tells how her seat belt cut through her stomach 'like a SWORD': WARNING, GRAPHIC CONTENT: Gina Arnold, of Michigan, lost control of her car causing the vehicle to flip multiple times before hitting a tree in October 2017. https://t.co/xqaV0Aim01 pic.twitter.com/ARWijpUpUw