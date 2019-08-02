車子翻轉7圈撞樹「安全帶變恐怖利劍」　22歲女：腹部快被剖成兩半

記者李振慧／綜合報導

美國密歇根州一名22歲少女在雨中開車時車子突然失控，翻轉了7次最後撞上大樹，由於衝擊力道過大，讓原本應該是救人性命的安全帶卻變成利器，像一把劍一樣剖開她的腹部，事發後她住院長達3個月，並接受20多次手術，甚至一度無法下床行走。

這起事故發生在2017年10月，突如其來的車禍讓22歲女子阿諾德(Gina Arnold)陷入昏迷3天、2次肺部萎縮、腹壁完全撕裂，她表示，「他們說腹壁就像是被安全帶切開一樣，安全帶確實挽救我的性命，但也害我的腹壁差點被切成兩半」，由於美國之前完全沒有出現過類似案件，所以醫生們只能將她的病歷粗略歸類為「創傷性疝氣」。

醫生們為了修護阿諾德的腹壁，試圖使用肉毒桿菌讓斷開的肌肉鬆開，但一直失敗，經歷過無數次手術後，她的情況雖然總算穩定了下來，但後續仍需面對更艱難的復健之路，她的胃部曾一度腫脹到3倍大、而且失去部分小腸，全身還有大量的瘀傷。

阿諾德表示，「這是我所經歷過最難受的痛苦，我基本上得重新再學習走路，他們甚至一度告訴我，我有可能永遠都無法離開醫院，也無法再擁有良好品質的生活」。幸好醫療團隊在事故發生14個月後，終於找到最適合的手術辦法，目前已成功修復腹壁，並且沒有腦損傷，只是她永遠不能再跳，也不能舉起超過6公斤的重物，「這已成為我生命的一部分，經歷過這麼瘋狂又罕見的事件後還能存活下來，我十分感激。」